İngiltere'de Tahvil Piyasasında Paniğin Sebepleri

İngiltere'de Tahvil Paniği Başgösterdi

İngiltere'de kamunun borçlanma maliyetlerindeki keskin artış, tahvil piyasasında ciddi bir paniğe yol açtı. Özellikle İngiltere Borç Yönetim Ofisi'nin bu hafta başında gerçekleştirdiği 2,25 milyar sterlin değerindeki 30 yıl vadeli tahvil ihalesi sonrasında, 30 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi, 1998'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bununla birlikte, 10 yıllık borçlanma maliyetleri de 2008 finansal krizinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Artan Borçlanma Maliyetleri ve Piyasa Endişeleri

Borçlanma maliyetlerindeki keskin artış, ABD dolarının küresel güçlenmesi ile bir araya gelerek, İngiltere kamu maliyesinin sürdürülebilirliği konusundaki piyasa endişelerini artırdı. Bu gelişmeler, sterlinin dolar karşısında son bir yılın en zayıf performansını göstermesine yol açtı.

Maliye Bakanı'nın Ziyareti ve Piyasa Dinamikleri

Ülkedeki tahvil krizi, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in uzun süredir planlanan Çin ziyaretiyle çakıştığı bir dönemde meydana geldi. Reeves, Avam Kamarası'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlamak üzere Hazine Müsteşarı Darren Jones'u görevlendirdi.

Piyasalardaki Çalkantıya Dikkat

Jones, piyasalardaki dalgalanmaları kabul ederek, mali piyasaların “her zaman değişkenlik gösterdiğini” ve tahvil piyasasındaki dinamiklerin birçok uluslararası ve yerel faktör tarafından belirlendiğini vurguladı. Ancak analistler, İngiltere tahvil piyasasındaki bu çalkantının yalnızca İngiltere'ye özgü olmadığını ve ABD'deki tahvil faizlerinin artışının da piyasaları etkilediğini belirtiyorlar. Yüksek dış borçlanma ihtiyacı nedeniyle İngiltere'nin kırılganlık seviyesinin daha fazla olduğunu ifade ediyorlar.