İngiltere'den Kalyon Enerji'ye 249 Milyon Avroluk Güneş Enerjisi Kredisi

İngiltere'den Kalyon Enerji'ye Güneş Enerjisi Desteği

Kalyon Enerji, İngiliz Standard Chartered Bankası aracılığıyla 390 megavatlık güneş enerjisi santrali için 249 milyon avro kredi almaya hak kazandı. Bu kredi, Birleşik Krallık İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) ve Polonya İhracat Kredi Kuruluşu (KUKE) garantörlüğünde sunulacak.

Proje Detayları

Kalyon Enerji, Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da toplamda 390 megavat kapasiteli 7 ayrı güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bu santrallerin Türkiye’nin 65 bin haneye yetecek miktarda elektrik üretmesi bekleniyor.

Ekipman Tedarikçileri

İngiliz ihracatçı GE Vernova, santralin inverter istasyonları ve enerji kontrol sistemleri gibi kritik ekipmanlarını geliştirecek. Bu proje, GE Vernova’nın İngiltere'deki tedarik zincirine de katkı sağlanmasını amaçlıyor.

Proje için Polonya'dan gelen yatırımcılar ise güvenlik sistemleri ve çelik bileşenler temin edecek.

Finansman ve Destekler

UKEF, kredi finansmanında %100 garanti sağlayarak, Standard Chartered tarafından sağlanan 249 milyon avroluk kredinin 122 milyon avrosunu KUKE aracılığıyla reasüre ediyor.

Yetkililerin Açıklamaları

İngiltere İhracat Bakanı Gareth Thomas, yaptığı açıklamada, İngiliz şirketlerinin dünya çapında standart mal ve hizmetlerini yaymaları için ihracatın arttırılmasının ekonomik büyüme açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kalyon Enerji Üst Yöneticisi Murtaza Ata, bu santralin Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santrali olacağını belirterek, UKEF ve GE Vernova ile güneş enerjisi projelerindeki iş birliğinin devam ettiğini ifade etti.