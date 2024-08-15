İngiltere Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 0,6 Büyüdü

İngiltere Ekonomisinde İkinci Çeyrek Büyümesi

İngiltere ekonomisi, 2023 yılının nisan-haziran döneminde %0,6 oranında büyüyerek analistlerin tahminleriyle uyumlu bir performans sergiledi. Bu büyüme, İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verileriyle kaydedildi.

Büyüme Rakamları ve Sektörlerin Durumu

Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde %0,7'lik bir büyüme elde eden İngiltere ekonomisi, bu performansını ikinci çeyrekte de sürdürmeyi başardı. Yıllık bazda ise, nisan-haziran döneminde %0,9’a varan bir büyüme sağlandı.

Sektörel anlamda ise, hizmet sektörü %0,8 büyüme kaydederken, imalat ve inşaat sektörleri %0,1 oranında daralma yaşadı. Haziran ayında ise ekonomik büyüme duraklama aşamasına geldi ve daha fazla ilerleme kaydedilemedi.

ONS Değerlendirmesi

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, son verilere yönelik açıklamasında, geçen yılın ikinci yarısında görülen zayıf ekonomik performansın ardından, bu yıl iki çeyrek üst üste güçlü büyüme elde edildiğini vurguladı. Ayrıca, nisan-haziran döneminde büyümenin büyük oranda hizmet sektörünün katkısıyla gerçekleştiğini belirtti.

McKeown, haziran ayında ekonomik aktivitedeki duraklamanın nedenini sağlık, perakende ve toptan satış alanlarındaki zayıf performansa bağladı. Bu durum, ekonominin genel aktivitesini olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında yer aldı.