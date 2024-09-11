İngiltere Ekonomisi Temmuz'da Büyüme Gösteremedi

İngiltere Ekonomisinde Beklenmedik Durgunluk

İngiltere'nin ekonomik durumu, İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, temmuz ayında büyüme göstermedi. Haziran ayındaki yatay seyrin ardından, ekonominin %0,2 oranında büyümesi bekleniyordu.

Sektörel Performans Analizi

Temmuz ayında hizmet sektöründe %0,1'lik bir büyüme gözlemlenirken, üretim ve inşaat sektörlerinde sırasıyla %0,8 ve %0,4'lük daralmalar yaşandı. Önceki dönemde, imalat sektörü %0,8, inşaat sektörü ise %0,5 oranında büyümüş bulunmaktaydı.

Uzman Görüşleri

ONS'un Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, yaptığı değerlendirmede, ekonominin üst üste iki aydır bu durumu koruduğunu belirtirken, özellikle otomotiv ve makine sektöründeki firmaların zayıf satış performansının, inşaat sektöründeki daralmayla birleştiğini kaydetti.

Mayıs-temmuz dönemini kapsayan üç aylık süreçte, İngiltere ekonomisi önceki üç aylık döneme kıyasla %0,5 oranında büyüdü.