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İngiltere Ekonomisi Üçüncü Çeyrek'te %0,1 Büyüdü

İngiltere, temmuz-eylül döneminde %0,1 büyüme kaydederek, üçüncü çeyrek performansını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:26
İngiltere Ekonomisi Üçüncü Çeyrek'te %0,1 Büyüdü

İngiltere Ekonomisi Temmuz-Eylül Döneminde Büyüdü

İngiltere ekonomisi temmuz-eylül dönemi itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüme gösterdi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

Sektörel Büyüme Verileri

Bu dönemde, hizmet sektöründeki büyüme yüzde 0,1 olarak kaydedilirken, inşaat sektörü yüzde 0,8 oranında büyüdü. Buna karşılık, imalat sektörü ise yüzde 0,2 daralma yaşadı.

Yıllık Büyüme ve Ekonomik Durum

Yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme, yıllık bazda ise yüzde 1 olarak ölçüldü. Ancak, eylül ayında aylık bazda yüzde 0,1 küçülme görüldü.

ONS'den Değerlendirme

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, ekonomik büyümedeki son dönem yavaşlamasının sürdüğünü belirtti. McKeown, "Ekonomi eylül ayında hafif daraldı. Hizmet sektörü eylülde hiç büyüme kaydetmedi," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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