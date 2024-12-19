İngiltere Merkez Bankası Faizi Yüzde 4,75'te Sabit Tuttu

İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 4,75 düzeyinde sabit tuttu. Bu karar, piyasalardaki beklentilere paralel olarak geldi. BoE, gelecekteki faiz indirimlerine yönelik kademeli ve temkinli bir yaklaşım sürdüreceğini bildirdi.

PPK Toplantısı ve Oy Dağılımı

BoE'den yapılan açıklamaya göre, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, BoE Başkanı Andrew Bailey de dahil olmak üzere 6 üye, faiz oranını sabit tutma yönünde oy kullanırken, 3 üye ise 25 baz puanlık bir indirime gidilmesi gerektiğini savundu.

Enflasyon Rakamları ve Ekonomik Durum

Açıklamada, yıllık enflasyonun eylüldeki yüzde 1,7 seviyesinden kasımda yüzde 2,6'ya çıktığı vurgulandı. Bu artış, beklenenin üzerinde gerçekleşti. Özellikle hizmet sektörü enflasyonunun yüksek kalmaya devam ettiği ifade edilerek, manşet enflasyonun kısa vadede yukarı yönlü bir seyir izlemesi bekleniyor.

Ekonomik Beklentiler

İngiltere'nin yakın vadeye yönelik ekonomik aktivite verilerinin düşüş gösterdiği belirtilirken, "Ekonomik büyümenin kasımda öngörülen seviyeden daha zayıf kalmasını bekliyoruz" denildi. Açıklamada, enflasyon hedefinin yüzde 2'ye ulaşılmasının amaçlandığı ve bu doğrultuda para politikası belirsizliklerin azaltılmasına yönelik şekillendirildiği vurgulandı.

Başkan Bailey'in Değerlendirmeleri

BoE Başkanı Andrew Bailey, karar sonrası yaptığı açıklamada, yaz aylarından bu yana gerçekleştirilen iki faiz indiriminin ardından bugün faizi sabit tutma kararı aldıklarını ifade etti. Bailey, "Yüzde 2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak gelecekteki faiz indirimleri ile ilgili kesin bir taahhütte bulunamıyoruz" dedi.

Gelecek Faiz Kararları

BoE, 2024 yılında iki seferde toplam 50 baz puan indirim gerçekleştirmişti. Bir sonraki faiz kararı ise 6 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.