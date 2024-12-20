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İngiltere'nin Otomobil Üretimi 35 Yılın En Kötü Kasım Performansını Sergiledi

İngiltere'nin otomobil üretimi Kasım 2023'te yıllık bazda %30,1 azaldı ve 1980'den beri en düşük rakamı gördü.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:19
İngiltere'nin Otomobil Üretimi 35 Yılın En Kötü Kasım Performansını Sergiledi

İngiltere'nin Otomobil Üretiminde Tarihi Düşüş

İngiltere, Kasım 2023 itibarıyla otomobil üretiminde son 35 yılın en zayıf performansını sergiledi. Üretim, yıllık bazda %30,1 düşüş gösterdi.

SMMT Raporu Açıklandı

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT), bu döneme ait otomobil üretim verilerini açıkladı. Rapor, ülke genelindeki otomobil üretimini 9 aydır düşüşte olduğunu ortaya koyuyor.

Özellikle üreticilerin elektrikli araçlara geçiş yapmaları, üretim seviyelerinin düşmesinde önemli bir etken oldu. Tüm büyük üreticiler bu süreçte üretimlerini azaltırken, otomobil üretimi 1980'den beri en düşük seviyeye geriledi.

Tedarik Zincirindeki Sorunlar Etkili Oldu

Ayrıca, küresel otomobil pazarındaki zayıf talep, stratejik ürün kararları ve tedarik zincirleri ile ilgili sorunlar da bu düşüşü artırdı. Elektrikli araç üretiminde de %45,5 oranında bir azalma yaşanmasına rağmen, bu araçlar toplam üretimin neredeyse üçte birini oluşturdu.

Uzman Görüşü ve Olası Çözüm Yolları

Ocak-Kasım dönemindeki otomobil üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre %12,9 azalmış durumda. SMMT İcra Direktörü Mike Hawes, bir çok fabrikada süren kapsamlı değişikliklerin bu düşüşü etkileyebileceğini ifade etti. Hawes, "Yeni teknolojiler ve üretim araçları için harcanan milyarlarca sterlin, imalatı hem yurt içinde hem de yurt dışında baskı altında tutuyor. Hükümetin, geçiş sürecinde tüketicileri destekleyerek hızlı bir Sanayi Stratejisi geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

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