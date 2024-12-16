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İngiltere Özel Sektör İstihdamında Son 4 Yılın En İnce Düşüşü

İngiltere'de Aralık 2023 itibarıyla özel sektör istihdamında son 4 yılın en büyük düşüşü kaydedildi. S&P Global verileri açıklandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:28
İngiltere Özel Sektör İstihdamında Son 4 Yılın En İnce Düşüşü

İngiltere Özel Sektör İstihdamı Düşüş Yaşadı

İngiltere'de Aralık ayında özel sektör istihdamında yaklaşık 4 yılın en sert düşüşü gözlemlendi. S&P Global tarafından yapılan açılamaya göre, İngiltere’nin Aralık ayına ait bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri açıklandı. Bileşik PMI, Aralık'ta 50,5 olarak ölçüldü. Kasım ayında da aynı seviyede kalan bu oran, son 13 ayın en düşük aktivite seviyesini temsil ediyor.

Hizmet Sektöründe Artış, İmalat Sektöründe Düşüş

İngiltere'de Aralık ayında hizmet sektörü aktivitesi, Kasım'daki 50,4 seviyesine göre artış göstererek 51,4'e ulaştı. Ancak imalat PMI'sı, 47,3 olarak kaydedilerek son 11 ayın en düşük seviyesine düştü. Özel sektör üretimindeki ve ticari faaliyetlerdeki artış, hizmet sektörünün dengelenmesine katkıda bulunmasına rağmen, düşen talep, artan istihdam maliyetleri ve daralan marjlar nedeniyle özel sektör istihdamında Ocak 2021'den beri görülen en keskin düşüş gerçekleşti.

Ekonomik Büyüme ve İstihdamda Düşüş Beklentisi

S&P Global Intelligence İş Dünyası Başekonomisti Chris Williamson, verilerle ilgili değerlendirmesini yaparken, 2024 yılına gelirken ekonomik büyümenin durması, istihdamın azalması ve enflasyonun yeniden yükselmesi ile iş dünyasının bir kasvet tablosu içinde olduğunu vurguladı. Williamson, firmaların, İngiltere'nin Sonbahar Bütçesi'nde duyurulan değişikliklerin ardından personel maliyetlerini artırma konusunda dikkatli davrandığını belirtti.

Sonuç olarak, anketin fiyat göstergeleri enflasyonun yeniden tırmanışta olduğunu gösterir nitelikte. Williamson, "firmalar, ulusal sigorta primlerindeki artışa ve yeni düzenlemelere paralel olarak işe alımlarda belirgin bir geri çekilme gerçekleştirmektedir. Aralık ayında istihdam, salgın dönemi hariç tutulduğunda 2009'daki küresel mali krizden bu yana en hızlı şekilde düşmüştür." şeklinde konuştu.

Williamson, Aralık PMI verilerinin ülke ekonomisinin dördüncü çeyrekte yavaşladığını gösterdiğini belirterek, "Güven kaybı ve artan işten çıkarmaların yeni yıl için olumsuz etkileri olacaktır" ifadesini kullandı. Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini düşürme konusunda temkinli davranabileceğini, ancak enflasyonun yeniden yükseliş sinyalleri vermesinin 2025 yılına dair riskleri artırdığını sözlerine ekledi.

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