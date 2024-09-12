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İngiltere Veri Merkezlerini Kritik Ulusal Altyapı Olarak Sınıflandırdı

İngiltere, veri merkezlerini 'kritik ulusal altyapı' statüsüne aldı, bu sayede siber güvenlik artırılacak ve veriler daha güvenli hale gelecek.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:09
İngiltere Veri Merkezlerini Kritik Ulusal Altyapı Olarak Sınıflandırdı

İngiltere, Veri Merkezlerine Yenilikçi Bir Statü Verdi

İngiltere, ulusal verilerin korunmasında önemli bir adım atarak, ülke genelindeki veri merkezlerini 'kritik ulusal altyapı' olarak kategorize etti. Bu gelişme, İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Kritik Altyapı Sınıflandırması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2015'te uzay ve savunma sektörlerinin bu statüyü kazanmasının ardından, veri merkezleri için gerçekleştirilen bu ilk kritik altyapı sınıflandırması dikkat çekmektedir. Ülkede üretilen verilerin büyük bir bölümünü depolayan bu merkezlerin, olumsuz hava koşulları, siber saldırılar ve kesintilere karşı daha korunaklı hale geleceği belirtildi.

Açıklamada, veri merkezlerinin kritik ulusal altyapı olarak tanımlanmasının yanı sıra, siber suçluların hedef olarak gördüğü bu tesislere karşı bir caydırıcı etkisi olacağı vurgulandı. Özellikle, bu yıl ABD merkezli bir siber saldırının etkileri dünya genelinde hissedilmişti.

Bakan Kyle'ın Değerlendirmeleri

Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Peter Kyle, veri merkezlerinin dijital ekonomik yapının temel taşlarından biri olduğunu ve bireylerin kişisel bilgilerini güvende tuttuğunu dile getirdi.

Kyle, "Veri merkezlerinin kritik ulusal altyapı rejimine dahil edilmesi, siber suçlular ve beklenmedik olaylara karşı daha etkili bir hükümet koordinasyonu ve işbirliği sağlayacaktır," şeklinde önemli bir değerlendirmede bulundu.

Yatırım Planları

Ayrıca, DC01UK veri şirketinin, İngiltere'de Avrupa'nın en büyük veri merkezini kurmak için 3,75 milyar sterlin tutarında bir yatırım yapmayı planladığı bilgisi verildi.

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