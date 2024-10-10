DOLAR
34,22 0,02%
EURO
37,53 -0,2%
ALTIN
2.877,29 -0,28%
BITCOIN
2.080.771,57 -0,64%

İnşaat Maliyet Endeksi Ağustos Ayında Artış Gösterdi

Ağustos 2023'te inşaat maliyet endeksi, aylık %1,18 ve yıllık %41,54 oranında yükseldi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:16
İnşaat Maliyet Endeksi Ağustos Ayında Artış Gösterdi

İnşaat Maliyet Endeksi Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, inşaat maliyet endeksi ile ilgili son verileri paylaştı. Ağustos ayında inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,18 artış gösterirken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %41,54 oranında bir yükseliş kaydedildi.

Aylık ve Yıllık Artışlar

Aylık bazda malzeme endeksi %1,3, işçilik endeksi ise %0,93 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi %34,98, işçilik endeksi ise %56,86 oranında bir artış yaşandı. Bu veriler, inşaat sektöründeki maliyet baskılarının ne durumda olduğunu gözler önüne seriyor.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi

Bina inşaatı maliyet endeksi ise aylık olarak %1,38, yıllık olarak ise %42,95 oranında bir artış gösterdi. Malzeme endeksi aylık %1,65, işçilik endeksi ise %0,86 oranında arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi %37,1, işçilik endeksi %55,88 yükseldi.

Bina Dışı Yapılar İçin Maliyet Endeksi

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise aylık %0,52, yıllık olarak %37,13 artış kaydetti. Malzeme endeksi bir önceki aya göre %0,23, işçilik endeksi ise %1,2 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında malzeme endeksi %28,83, işçilik endeksi %60,49 oranında bir artış gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
GYODER'den Gayrimenkul Sektörü İçin Eğitim Atılımı
2
Ağustos 2024'te Ticaret Borsalarında Rekor Fındık İşlemi
3
TCMB'nin TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif
4
Türkiye'de İş Gücü İstatistikleri Gelişiyor
5
Iğdır'da Lisanslı Depoculuk Açılışı Yapıldı
6
Rekabet Kurulu'ndan Haks Kimya'ya Cezai İşlem
7
Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında isyan ettiren değişiklik!

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek