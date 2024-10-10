İnşaat Maliyet Endeksi Ağustos Ayında Artış Gösterdi

İnşaat Maliyet Endeksi Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, inşaat maliyet endeksi ile ilgili son verileri paylaştı. Ağustos ayında inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,18 artış gösterirken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %41,54 oranında bir yükseliş kaydedildi.

Aylık ve Yıllık Artışlar

Aylık bazda malzeme endeksi %1,3, işçilik endeksi ise %0,93 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi %34,98, işçilik endeksi ise %56,86 oranında bir artış yaşandı. Bu veriler, inşaat sektöründeki maliyet baskılarının ne durumda olduğunu gözler önüne seriyor.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi

Bina inşaatı maliyet endeksi ise aylık olarak %1,38, yıllık olarak ise %42,95 oranında bir artış gösterdi. Malzeme endeksi aylık %1,65, işçilik endeksi ise %0,86 oranında arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi %37,1, işçilik endeksi %55,88 yükseldi.

Bina Dışı Yapılar İçin Maliyet Endeksi

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise aylık %0,52, yıllık olarak %37,13 artış kaydetti. Malzeme endeksi bir önceki aya göre %0,23, işçilik endeksi ise %1,2 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında malzeme endeksi %28,83, işçilik endeksi %60,49 oranında bir artış gösterdi.