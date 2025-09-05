İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi Haziranda %10,9 Arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından açıklanan Aylık Sektör Raporu'na göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi haziranda yıllık bazda %10,9, yılın ikinci çeyreğinde ise %10,1 artış gösterdi.

Haziran ve ikinci çeyrek verileri

Nisanda %15,3, mayısta %4,0 artış gösteren üretim, haziranda geçen yılın aynı ayına göre %10,9 yükseldi ve böylece ikinci çeyrekte toplamda %10,1 artış kaydedildi. Raporda, toplam 23 alt sektörün 20'sinde üretimin arttığı, 3 alt sektörde ise düşüş yaşandığı belirtildi.

Alt sektör performansları

2025 yılının ilk yarısında bazı alt sektörlerde görece yüksek artışlar yaşandı. Plastik inşaat malzemeleri üretimi %16,5, inşaat amaçlı alçı ürünleri üretimi %17,5, ısıtma soğutma ve havalandırma donanımları üretimi %7,9, metalden kapı ve pencereler üretimi %9,6, yalıtımlı kablolar üretimi %12,9 ve seramik kaplama malzemeleri üretimi %7,9 arttı. Demir çelik inşaat ürünleri üretimi %5,7, mermer ve granit üretimi ise %6,6 büyüdü.

Öte yandan seramik sağlık gereçleri üretimi %13,2, kilit ve donanım eşyaları üretimi %15,2 ve armatür musluk vana valf üretimi %7,1 oranlarında düşüş gösterdi. Raporda 2023 ve 2024 yıllarındaki farklı üretim eğilimlerinin 2025'in ilk yarısında büyük ölçüde sürdüğü vurgulandı.

İnşaat sektörü ve genel ekonomi

Rapor, inşaat sektörünün yılın ikinci çeyreğinde genel ekonomiye kıyasla daha yüksek performans sergilediğini ortaya koydu. 2025 ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi %4,8 büyürken, inşaat sektörü aynı dönemde %10,9 büyüme kaydetti. Sıkılaştırma politikalarının birçok sektörde yavaşlamaya yol açtığı dönemde inşaat sektörü gelişmelerden göreli olarak daha sınırlı etkilendi. Gayrimenkul faaliyetlerindeki büyüme ise ikinci çeyrekte %2,6 seviyesinde kaldı.

İnşaat harcamaları ve yapı ruhsatları

İnşaat harcamaları yılın ikinci çeyreğinde nominal olarak %48,1 artışla 2,29 trilyon lira seviyesine yükseldi. Reel bazda ise harcamalar %20,2 artış gösterdi; bu artışta deprem bölgesi inşaat faaliyetlerinin etkili olduğu belirtildi.

2025 ikinci çeyreğinde yapı ruhsatlarında önemli artışlar kaydedildi: yüzölçümü bazında ruhsatlar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %61,8 arttı. Söz konusu dönemde toplam 54,36 milyon metrekarelik alana yapı ruhsatı verilirken, 292 bin 433 daire için ruhsat alındı ve daire sayısında %90,3 artış gözlendi. Bu konut amaçlı ruhsat artışının mevcut iş hacminde bir azalmaya işaret ettiği raporda yer aldı.

2025'in ilk çeyreğinde yapı izinleri %24,9 gerilerken, ikinci çeyrekte yeniden büyüme eğilimi gösterdi; yapı izinleri ikinci çeyrekte yıllık bazda %30,2 arttı. 2024 ikinci çeyreğinde 20,9 milyon metrekare olan yapı izni, 2025'in ikinci çeyreğinde 27,2 milyon metrekare'ye yükseldi. Aynı dönemde 130 bin 152 daire için yapı izni verilmiş olup, daire bazında artış oranı %44,3 olarak kaydedildi.

Değerlendirme

Raporda, sıkılaştırma politikalarının etkisinin ikinci çeyrek itibarıyla azalmaya başlamasının söz konusu artışlarda belirleyici olduğu vurgulandı. İnşaat malzemesi sanayindeki toparlanma ile yapı ruhsatları ve harcamalardaki yükseliş, sektör için güçlü bir ikinci çeyrek tablosu ortaya koydu.