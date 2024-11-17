İnşaat Sektöründe Çalışan Sayısı Artıyor: Depremler Sonrası Büyüme

İnşaat Sektöründe Çalışan Sayısı Arttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Şubat 2023'te 1,5 milyon olan inşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı, Eylül 2024 itibarıyla %6,3 artışla 1 milyon 877 bin 727'ye yükseldi.

Deprem Sonrası İvme Kazandı

Afet bölgesi ve ülke genelindeki inşa ve kentsel dönüşüm sürecinin etkisi, sektördeki ücretli çalışan sayısının artışına yansıdı. Türkiye'de Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %2,7 artışla 15 milyon 973 bin 744 oldu.

Kahramanmaraş’a Özel İnşa Seferberliği

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yeniden inşası için hızlı bir çalışma sürecinin başlatıldığını belirtti. Eren, “Binlerce yapı inşa edilmektedir” diyerek deprem sonrası yapılan inşaatların gerekli olduğunu vurguladı.

Artan Talep ve Emeğin Geçişi

Eren, inşaat projelerinin sektördeki büyümeye katkıda bulunduğunu ifade ederek, “Afet bölgesinin yeniden imarında çalışan birçok kişi, çeşitli yerlerdeki inşaatlardan bu bölgelere yönelmektedir,” dedi. Artan iş gücü talebinin, diğer sektörlerdeki istihdamın inşaat sektörüne geçiş yapmasına da zemin hazırladığını belirtti.

Sonuç olarak, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası inşaat sektöründe yaşanan bu büyüme, kayıtlı çalışan sayısındaki artışı da beraberinde getirmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.