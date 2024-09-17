Intel ve AWS'den Özel Yapay Zeka Çipi İşbirliği

Intel ve Amazon Web Services Stratejik İşbirliğini Genişletiyor

Intel, Amazon Web Services (AWS) ile olan işbirliğini genişleterek, AWS için özel yapay zeka çipi üretimine başlayacağını duyurdu. Bu stratejik adım, iki teknoloji devinin uzun vadeli ortaklıklarını daha da güçlendirecek.

Yıllık Milyarlarca Dolarlık Yatırım

Şirketten yapılan açıklamada, Intel ve AWS'nin milyarlarca dolarlık bir çerçeve içerisinde özel çip tasarımlarına ortak yatırım yapma kararı aldıkları ifade edildi. Azure'nin veri merkezleri için yapacakları özel yapay zeka çipi, yüksek performans ve verimlilik sunmayı hedefliyor.

Ohio’da Yapay Zeka Ekosistemi Geliştirme

İşbirliği sayesinde Intel ve AWS, ABD merkezli yarı iletken üretimini hızlandırmayı ve Ohio'da canlı bir yapay zeka ekosistemi oluşturmayı taahhüt etti. AWS'nin 2015 yılından bu yana Ohio'ya yaptığı toplamda 10,3 milyar dolarlık yatırımla birlikte, Central Ohio'daki veri merkezi operasyonlarını genişletmek için 7,8 milyar dolarlık bir yatırım planı bulunuyor.

Güvenli Bölge Programı ile Ek Kaynaklar

Intel ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi altında, ileri teknoloji yarı iletkenlerin güvenilir üretimini desteklemek amacıyla "Güvenli Bölge" programı kapsamında 3 milyar dolara kadar doğrudan fon sağlanacağına dair bilgiler verildi. Bu program, yerli yarı iletken üretimini güçlendirmeyi ve teknoloji alanındaki bağımsızlığı artırmayı amaçlıyor.