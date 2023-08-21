İnternetten başvurana 10.000 TL şipşak! Enpara bunu yapanlara kredisiz 10.000 TL veriyor

Enpara, hesap sahiplerine yönelik olarak 70 bin TL'lik ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Bu kredi sayesinde 2029 TL taksitlerle nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranları artırılırken, bankalar da kredi faiz oranlarını güncelledi.

Enpara da ihtiyaç kredisi kampanyasıyla öne çıkıyor ve bu kredi için yüzde 2,28 faiz oranıyla hizmet vereceğini duyurdu. Bu kredi fırsatıyla, hesap sahipleri ihtiyaçlarını daha düşük faiz oranlarıyla karşılayabilir ve uygun taksitlerle ödemelerini gerçekleştirebilirler. Bu gelişme, Enpara'nın müşterilerine finansal çözümler sunmaya devam ettiğini ve ihtiyaç anlarında avantajlı seçenekler sunduğunu göstermektedir. İşte detaylar...





ENPARA HESA SAHİPLERİNE YÖNELİK NAKİT PARASI

Enpara, hesap sahiplerine 70 bin liralık ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor, böylece 2029 TL taksitle nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Türkiye'de döviz kurlarının sürekli artması, ardı ardına gelen zam kararları ve enflasyonun yükselmesi vatandaşların mali durumunu olumsuz etkiliyor. Bu durum, nakit ihtiyacının artmasına neden oluyor. Giyim, seyahat, eğitim gibi temel ihtiyaçlar için gereken nakit de giderek artıyor ve bu nedenle insanlar bankaların kredi seçeneklerine yöneliyor. İşte diğer ayrıntılar...





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonla mücadele çerçevesinde faiz artışına başvuruyor. Bu durumun etkisiyle bankalar da kredi faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. Bu bağlamda, Finansbank'ın bir parçası olan Enpara, müşterilerine özel bir kredi kampanyası sunuyor. Kampanya kapsamında, 10 bin ila 70 bin TL arasında değişen miktarlarda ve 36 aya kadar vade seçeneğiyle ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.

Enpara'nın sunduğu bu kredi fırsatı, vatandaşların finansal ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Nakit ihtiyacının arttığı bu dönemde, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunan bu kredi kampanyası, insanların günlük hayatlarını daha rahat yönetmelerine yardımcı olabilir. Bu da Enpara'nın müşterilerine finansal çözümler sunma konusundaki taahhüdünü göstermektedir.

Enpara'nın ihtiyaç kredisi kampanyası, müşterilere 70 bin liraya kadar kredi olanağı sunuyor. Bu kampanyada en düşük limit 10 bin lira ve en yüksek limit 70 bin lira olarak belirlenmiştir. Farklı vadeler, taksitler ve faiz oranlarıyla seçenekler sunulan kampanyada, özellikle faiz oranlarına dikkat çekiliyor.

Kampanyanın detaylarına göre, Enpara'nın ihtiyaç kredisi için özel faiz oranları sunuyor. 3-12 ay vade aralığında %2,28, 13-24 ay arasında %2,58, ve 25-36 ay vade için %2,68 faiz oranları belirlenmiştir. Faiz oranları, kredi başvuru skoruna göre değişiklik gösterse de, Enparalı olmayan ilk kez başvuran müşterilere özel faiz oranları sunuluyor.

Enpara'nın 10 bin liralık ihtiyaç kredisi örneğine bakıldığında, 12 ay vade ve %2,28 faiz oranıyla verilen kredinin toplam faizinin 2.029,52 TL olduğu görülmekte. Aylık taksit ödemesi 1.002,46 TL, toplam ödeme ise 12.029,52 TL olarak hesaplanmış. Yıllık maliyet oranı ise %41,98 olarak belirtilmiştir. Bu kredi için tahsis ücreti alınmayacağı da ifade edilmektedir.

Enpara'nın sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyası, müşterilere uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunarak nakit ihtiyaçlarını karşılama konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu kampanya, finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bireyler için avantajlı bir seçenek sunmaktadır.