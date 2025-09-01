IPARD III: Ağustos'ta 597,6 Milyon TL Hibe Ödendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD III Programı kapsamında geçen ay girişimcilere toplam 597,6 milyon lira hibe ödendiğini duyurdu.

Ödeme Dağılımı

Kurumun NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, ağustos ayında gerçekleştirilen ödemelerin dağılımı şu şekilde verildi:

- Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar: 399 milyon 27 bin lira.

- Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme: 131 milyon 105 bin lira.

- Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar: 67 milyon 537 bin lira.

