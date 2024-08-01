IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı

IPARD III Programı'nda 3. Başvuru Çağrısı Duyuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Yatırımlara Destek Veren IPARD III Programı için 3. başvuru çağrısını resmi olarak duyurdu.

Destek Bütçesi 90 Milyon Euro

Bakan İbrahim Yumaklı, "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" adı altında belirlenen destek bütçesinin 90 milyon euro olduğunu aktardı.

Başvurular Online Yapılabilecek

Proje başvurularının onlinebasvuru.tkdk.gov.tr adresinden 16 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında yapılabileceği belirtildi. Ayrıca başvuru paketlerinin, 25 Ekim tarihe kadar 42 TKDK İl Koordinatörlüğü veya 39 ildeki TKDK İl İrtibat Ofislerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Programın Sağladığı Destekler

Yumaklı, süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten işletmelerin başvurabileceğini vurgulayarak, projelerin makine-ekipman alımları ve diğer giderlerinin destekleneceğini kaydetti. Gelecek yıl uygulamaya girecek IPARD III Programı'nın 7 yıl süreceği ve toplam bütçesinin 785 milyon euroya yükseltildiği bildirildi.

Hedef ve Beklentiler

Yumaklı, "Programın amacı, kırsal alandaki mevcut iş faaliyetlerini geliştirmek ve yeni iş alanları oluşturarak bölgedeki vatandaşların gelirlerini artırmaktır. IPARD III Programı'nın 3. başvuru dönemi tüm üreticilere ve girişimcilere hayırlı olsun," dedi.