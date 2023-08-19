iPhone almak isteyenlere yüzde 50 indirim fırsatı! O tarihi bekleyen ucuza alacak

iPhone Modellerinde Dev İndirim: Öğrenciler ve Teknoloji Severler Sevindi!

Teknoloji dünyasının dev oyuncularından Apple, büyük bir sürprizle karşımızda! iPhone serisinde tüm modellerde yüzde 55'e varan indirimler yapıldığını duyurdu. Özellikle üniversite öğrencileri için müjdeli bir haber olan bu indirimler, Vergisiz iPhone satışlarıyla da bir adım öne çıkıyor. Detaylar ise haberimizin devamında...

Apple hayranlarını heyecanlandıran bu indirim kampanyasıyla birlikte, iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde büyük fiyat düşüşleri görülüyor. Hem mevcut teknoloji severleri hem de yeni bir iPhone sahibi olmayı düşünenleri ilgilendiren bu kampanya, özellikle üniversite öğrencileri için oldukça sevindirici bir gelişme.

Vergisiz iPhone Satışlarıyla Fark Yaratıyor!

Apple'ın bu indirim kampanyasıyla beraber önemli bir avantaj da gündeme geliyor: Vergisiz iPhone satışları. Bu uygulama sayesinde teknoloji tutkunları, vergi avantajıyla iPhone modellerine daha uygun fiyatlarla sahip olabilecekler. Bu da demek oluyor ki, Apple hayranları yeni bir iPhone alma fırsatını daha cazip koşullarda yakalayabilecekler.

Hangi Modellerde İndirim Var?

Apple'ın indirim kampanyası kapsamında birbirinden popüler iPhone modellerinde büyük fiyat düşüşleri görülüyor. iPhone SE'den iPhone 14 Pro'ya kadar geniş bir yelpazede indirimler mevcut. Ancak, indirimli fiyat listesinin detaylarını öğrenmek için iPhone bayilerine başvurmanız gerekiyor.

Teknoloji dünyasının lideri Apple'ın bu büyük indirim kampanyası, hem mevcut hem de yeni iPhone kullanıcılarına büyük avantajlar sunuyor. Özellikle üniversite öğrencileri, vergisiz iPhone satışları sayesinde daha uygun fiyatlarla en son teknolojiye sahip olma şansını yakalayacaklar. Ayrıntılar için iPhone bayilerini takip etmeyi unutmayın!

Öğrencilere Özel: Apple'dan iPhone Modellerine Özel Kampanya!

Teknoloji devi Apple, Türkiye ve dünya genelinde büyük bir ilgiye sahip. Ancak son dönemde yapılan zamlarla birlikte iPhone cihazlarına ulaşmak oldukça zor bir hale gelmişti. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyaları sırasında öğrencilere yönelik müjdeli haberi paylaşması, iPhone hayranlarını heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Apple'ın zam haberlerinin ardından özellikle gençler arasında büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, öğrencilere yönelik verdiği müjde, bu hayal kırıklığını bir anda sevince dönüştürdü. İlk defa telefon sahibi olacak öğrencilere özel olarak, iPhone modelleri için vergisiz satış fiyatları oluşturulacağı açıklandı.

Seçim öncesi yaşanan fiyat artışları, özellikle üniversite öğrencileri arasında büyük bir endişe yaratmıştı. Ancak bu endişeleri giderecek şekilde özel bir kampanya hazırlandı. Vergisiz fiyatlar hesaplandı ve böylece öğrencilerin sınırlı bütçelerine uygun iPhone modellerine ulaşım kolaylaştırıldı.

Peki, Hangi Modeller Var?

Öğrencilere özel bu kampanya kapsamında hangi iPhone modellerinin yer aldığını merak ediyorsanız işte cevabı: Bu özel fırsattan faydalanabileceğiniz iPhone modelleri arasında iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro yer alıyor.

Apple'ın öğrencilere yönelik bu özel kampanyası, gençlerin teknolojiye daha kolay erişmelerine olanak tanıyacak. Bu kampanya sayesinde, geleceğin liderleri olacak gençler, en son teknolojiye uygun fiyatlarla sahip olabilecekler. Detaylar için Apple bayilerini takip etmeyi unutmayın!





iPhone Modellerinde Büyük İndirim: İşte Vergisiz Fiyatlar!

Teknoloji dünyasının devi Apple, beklenen indirim haberiyle gündemi salladı. Üniversite öğrencilerine gelen müjde, iPhone modellerinin fiyatlarını oldukça cazip hale getirdi. Özellikle vergisiz fiyatlarla sunulan iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro serileri, teknoloji meraklılarını heyecanlandırdı.

Uzun bir süredir artan teknoloji maliyetleri, iPhone fiyatlarını yükseltmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyaları kapsamında açıkladığı özel kampanya, öğrencilere büyük bir avantaj sağlıyor. Öğrenciler, vergisiz fiyatlarla istedikleri iPhone modeline sahip olabilecekler.

İşte iPhone Modellerinin Vergisiz Fiyatları:

1. iPhone SE 64 GB: 13.951 TL

2. iPhone SE 128 GB: 15.540 TL

3. iPhone SE 256 GB: 15.540 TL

4. iPhone 12 64 GB: 21.102 TL

5. iPhone 12 128 GB: 21.667 TL

6. iPhone 12 256 GB: 24.843 TL

7. iPhone 13 mini 128 GB: 20.495 TL

8. iPhone 13 mini 256 GB: 25.540 TL

9. iPhone 13 mini 512 GB: 30.046 TL

10. iPhone 13 128 GB: 22.130 TL

11. iPhone 13 256 GB: 26.198 TL

12. iPhone 13 512 GB: 18.880 TL

13. iPhone 14 Plus 128 GB: 27.547 TL

14. iPhone 14 Plus 256 GB: 30.638 TL

15. iPhone 14 Plus 512 GB: 36.796 TL

16. iPhone 14 Pro 128 GB: 32.337 TL

17. iPhone 14 Pro 256 GB: 36.672 TL

18. iPhone 14 Pro 512 GB: 41.635 TL

19. iPhone 14 Pro 1 terabayt: 47.448 TL

20. iPhone 14 Pro Max 128 GB: 33.594 TL

21. iPhone 14 Pro Max 256 GB: 36.672 TL

22. iPhone 14 Pro Max 512 GB: 42.805 TL

23. iPhone 14 Pro Max 1 Terebayt: 48.529 TL

Teknoloji devi Apple, büyük bir sürprizle karşımızda! Üniversite öğrencilerine özel vergisiz fiyatlarla iPhone modellerinde yüzde 55'e varan indirimler sunuyor. iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro serileri, uygun fiyatlarla gençlerin beğenisine sunulacak. Özellikle vergisiz fiyatlandırma, öğrencilerin cep yakmadan en son teknolojiye sahip olmalarını sağlayacak. Bu kampanya, genç kullanıcıları teknoloji dünyasına çekmeyi amaçlarken, Apple'ın geniş ürün yelpazesine erişimi kolaylaştırarak sektördeki rekabeti artırabilir.