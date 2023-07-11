iPhone fiyatlarına yılın beşinci zammı! En pahalı iPhone bakın kaç TL oldu

Apple ürünlerine zam yansıtılmaya başlanırken İphone 14 fiyatları ise alıp başını gitti. Bir süre önce KDV oranlarına yapılan artış etiketleri doğrudan etkiledi. Yeni zamlarla beraber en pahalı İphone fiyatları görenleri şaşırttı.





KDV yükselmeleri tüm ürünlerin fiyatlarını değiştirmeye neden oldu. KDV oranı yüzde 20'ye çıkartılmasıyla beraber en pahalı model İphone 14 pro max 1TB için yeni rakam 87.457 TL oldu. Bununla beraber ise en son gelen zamlarla beraber İphone 14 fiyatı 47.999 TL olarak belirlenirken KDV zamlarıyla yeni rakam 48.304 TL oldu. Zamlar sonrasında İphone 14 Plus fiyatı 53.389 TL, İphone 14 62.541 TL ve İphone 14 Pro Max fiyatı ise 67.118 TL olarak belirlendi.