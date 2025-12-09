DOLAR
İpsala Sınır Kapısı’nda 7 Gün Sonra Kademeli Geçiş Başladı

Yunan çiftçi eylemleri sonrası 7 gündür aksayan İpsala-Kipi hattında geçişler kademeli olarak yeniden başladı; tır kuyrukları ve bekleyiş devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 18:40
Edinilen Bilgi ve Son Durum

Yunanistan’da çiftçilerin 7 gündür sürdüğü protestolar nedeniyle uluslararası taşımacılığın olumsuz etkilendiği Edirne İpsala Sınır Kapısı ile karşı taraftaki Kipi Gümrük Kapısı hattında, geçişlerin kademeli olarak yeniden başladığı bildirildi.

Bir haftadır traktörlerle otoyolları ve gümrük bağlantı yollarını kapatan çiftçilerin eylemleri, özellikle tır taşımacılığında ciddi bir birikmeye yol açtı. Akşam saatleri itibarıyla iki taraflı temaslar sonucunda hat üzerinde kontrollü geçişler tekrar hayata geçirildi.

Sınırda Bekleyiş ve Koordinasyon

İpsala’daki tır parkında hareketliliğin başladığı görülürken, uzun araç kuyruklarının sürdüğü bildirildi. Bekleyişin devam ettiği alanda bazı sürücülerin 5-6 gündür araçlarından ayrılamadığı ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşadıkları aktarıldı.

Türk tarafındaki gümrük yetkilileri, Yunan makamlarıyla yapılan temasların ardından geçişlerin saat 17.00 itibarıyla kontrollü olarak yeniden açıldığını duyurdu. Tırlar tek şeritten kontrollü şekilde geçirilirken, yolcu araçlarında normal akışın sağlandığı belirtildi.

Eylemler Devam Ediyor — Sürücülere Uyarı

Yunanistan otoyolunda çiftçilerin traktörlerle eylemlerini sürdürdüğü, ancak geçiş koridoruna şu an için müdahalede bulunulmadığı öğrenildi. Yetkililer, sürücülerin güncel duyuruları takip etmeleri gerektiğini ifade etti.

Önemli: Durumla ilgili yeni açıklamalar ve olası kısıtlamalar için yetkili mercilerin duyuruları izlenmelidir.

