İş Bankası bombayı patlattı: Faizsiz 120 bin TL ödemeler başladı!

Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların düzenlediği kredi kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. İş Bankası faizsiz kampanyasını patlattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI FAİZSİZ 120 BİN TL ÖDEME BAŞLADI

İş Bankası son dönemlerde nakit sıkıntısı çeken vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yeni bir kampanya düzenledi. Banka tarafından yapılan kampanya faizsiz olarak duyuruldu.





İş Bankası müşterilerine özel 150 bin TL'ye varan kredi ödemesi yapacak. İş Bankası tarafından düzenlenen kredi kampanyası KOBİ ve esnaflara özel olacak. Başvurular internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla yapılabilecek ve kredi için faiz ödenmeyecek. İş Bankası tarafından düzenlenen kampanyanın faizsiz olması ise en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi oldu. Detaylı bilgi İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilir.