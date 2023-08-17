İş Bankası borcu olanı feraha çıkaracak! Tek kalemde borçları temizleyeceksiniz! Bu şartı sağlayan herkese borç kapatma kredisi çıktı!

Borçlarından kurtulmak isteyen insanlara İş Bankası fırsatı! Borç kapatma kredisiyle rahata ereceksiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI BORÇ KAPATMA KREDİSİ

İş Bankası tarafından duyurulan son haberlere göre müşteriler borçlarını tek el altında toplamak için borç kapatma kredisine başvuru yapabilecekler. İş Bankası borç kapatma kredisiyle borçlar tek bir yerde toplanarak daha rahat etme fırsatı sunulacak. İş Bankası 50 bin TL'ye kadar borç kapatma kredileri için 36 ay vade, 100 bin TL'ye kadar olan borç kapatma kredisi için 24 ay vade,





100 bin TL ve üstü borç kapatma kredisi için 12 ay vade seçenekleri sunacak. Başvuru yapmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak ve kredi notunun 1200'den yüksek olması şartları aranacak. Farklı farklı bankalara borçları olan müşteriler İş Bankası borç kapatma kredisine başvuru yaparak borçlarını tek bir yerde toplayabilecek. Başvurular bankanın mobil uygulaması, ATM, kısa mesaj, telefon şubesi aracılığıyla oluşturulabilecek. Borç kapatma kredisi başvuruları dakikalar içinde sonuçlanarak başvurusu olumlu sonuçlanan müşterilerin ödemeleri anında hesaplarına yatırılacak.