İş Bankası emekliye yeşil ışık yaktı! Şubeye gelene 12.000 TL ödeme piyangosu çıktı

Emeklilere sunulan avantajlar dikkatleri çekerken Ağustos ayına özel İş bankası yeni kampanyasını açıkladı. Banka, emekli müşterilerine düzenlediği kampanya için 12 bin TL nakit destek imkanı sundu. SSK, Bağkur, memur emeklisi ve EYT emeklilerine ek avantajlar sağlanırken kampanyadan yararlanmak için tüm şartlar açıklandı.





İş Bankası, son dönemlerde emeklilere ek fırsatlar sağlarken özellikle Temmuz ayında emekli maaşlarına gelen zamlar sonrasında promosyon ödemelerinde artışa gitti. Maaşını İş Bankası'ndan alan emeklilere 12 bin Tl ek ödeme yapacağını açıkladı. Emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca İş Bankası’nda tutmaları koşuluyla, geri ödemesiz ve ekstra bir ücret olmadan promosyonları alabilmeleri mümkün.