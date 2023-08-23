İş Bankası Genel Müdürünün KKM açıklaması gündeme bomba gibi düştü

Kur Korumalı Mevduat kullanıcılarına kötü haberler peş peşe veriliyor. İş Bankası bombayı patlattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI'NDAN KKM AÇIKLAMASI

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Kur Korumalı Mevduatlarla ilgili önemli açıklamalar yaptı ve KKM ürünlerini müşterilerine tavsiye etmeye devam edeceklerini söyledi. Hakan Aran konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Son gelişmelere rağmen KKM ürünleri hala en cazip ürünlerden biri. Bugüne kadar müşterilere bunu inanarak anlatsak bile yabancı para mevduatta kalacağım diyenlerin ciddi birikimleri var. Hala mevduatların yüzde 43 oranı yabancı parada duruyor. Biz banka olarak KKM müşterilerimize TL mevduata dönmeleri için tavsiye vermeyeceğiz.





Biz yalnızca ürün avantajlarını anlatmaktan sorumluyuz. Bize verilen hedef doğrultusunda insanları ikna etmemiz mümkün değil. Dövizden dönüp KKM'ye geçen müşterilere vadeli TL hesabına geç gibi bir önerimiz olmayacak. Hedefler olsa da önemli değil. Ekonomi çarklarının doğru işlemesi gerekiyor. Yanlış bir şey yapmayız, ekonomi için gerekli aksiyonları da alırız. Sonucunda ceza ödemek varsa banka olarak cezamızı öderiz ama müşterilerimize bu durumu yansıtmayız. Bu sebeple müşteri önerim KKM ise bu şekilde devam edecek.' Merkez Bankası son verdiği kararla birlikte kur yükünü bankalarla paylaşmak istediğini söylemişti ve bunun etkilerinin Pazartesi gününden itibaren etkilerini göstereceği düşünülüyor.