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İş Bankası, İlk Yarıda 29,2 Milyar Lira Kar Elde Etti

İş Bankası, 2024’teki 100. yılına yaklaşırken ilk 6 ayda 29,2 milyar lira kar açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:54
İş Bankası, İlk Yarıda 29,2 Milyar Lira Kar Elde Etti

İş Bankası, İlk 6 Ayda Rekor Kar Elde Etti

Türkiye İş Bankası, 2024'te 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, yılın ilk altı ayını 29,2 milyar lira kar ile kapattı. Bankanın öz kaynak büyüklüğü ise 285 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık Aktiflerinin Güçlü Büyümesi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası'nın aktif büyüklüğü, geçen yıl sonuna göre %17,6 artarak 2,9 trilyon liraya yükseldi. Yıl sonundaki hedefler doğrultusunda nakdi kredi hacmi 1,4 trilyon lira, gayrinakdi kredi hacmi ise 501,8 milyar lira olarak kaydedildi. Ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı ise 1,9 trilyon lirayı buldu.

Tasarruf Sahiplerinin Tercihi

İş Bankası, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla mevduat hacmini Haziran 2024 itibarıyla 1,8 trilyon lira seviyesine taşıdı. Ayrıca, toplam mevduat içinde TP mevduat hacmi %16,4 artışla 1 trilyon lira olarak kaydedildi.

KOBİ’ler ve Kadın Girişimciler İçin Destek

Uluslararası piyasalarda önemli adımlar atan İş Bankası, KOBİ'ler, kadın girişimciler ve yeşil dönüşüm projelerine destek vermeye devam ediyor. Haziran ayında 562,7 milyon avro ve 442 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi temin etti.

Yapay Zeka ile İnovasyon

Dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda, İş Bankası, ilk Türkçe büyük dil modeli olan “İşGPT” ile yapay zeka alanında dikkat çekici bir çalışma gerçekleştirerek, bankacılık süreçlerine yenilikçi bir yaklaşım kazandırdı.

Genel Müdür Hakan Aran'dan Açıklamalar

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın milli ekonomik kalkınmaya katkı sağlama taahhüdünü 100 yıldır sürdürdüğünü belirterek, “Geleceğin Bankası” vizyonunu benimseyerek ülkemiz için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceklerini ifade etti.

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