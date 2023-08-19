İş Bankası kampanyanın kralını patlattı! Hesap açtırana faizsiz kredi müjdesi

Türk bankacılık sektörünün lider markalarından birisi olan Türkiye İş Bankası'nın ticari bankacılık sektöründe yeni müşteriler için çok cazip fırsatların yer aldığı bir kampanya düzenlediği bilgisi verildi. İş Bankası, bu yıl yeni veya mevcut müşterisi olan ya da ürün ve hizmetleri kullanarak fon toplayan bireysel tüccarlar ile küçük ve orta ölçekli işletmelere faizsiz kredi imkanı sunmaktadır.

Bahsi geçen kampanya 2023 yılında ikinci kez gerçekleştirilecektir. Daha fazla dikkat çekmek için düzenlenen kampanya kapsamında 6 ay vadeli 100 bin lira tutarına kadar kredi kullanılabileceği bildirildi. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan ampanya ile iş yeri ve KOBİ'ler ihtiyaçlarını karşılamak için 6 ay vade ile 100 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanından yararlanabilecek.

Bankanın internet sitesinden alınan bilgiye göre kredi; 2023 yılında İş Bankası'ndan hesap açan veya başlayacak olan veya atıl durumdayken faaliyet gösteren iş yeri ve KOBİ'lerin nakit ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacaktır.





KREDİ ŞARTLARI

Nasıl Başvurulur: Esnaf ve KOBİ'ler faizsiz hoş geldin kredisi başvurusunu herhangi bir İş Bankası şubesinden yapabilirler.

Vade: Minimum 3 ay, maksimum 6 ay vade ile kredi talep edilebilir.

Kayıt Koşulları: Hoşgeldin Kredisi'ne başvuran küçük ve orta ölçekli tüccarlar ve işletmelerin çek-senet paketine başvurmaları gerekir. Aynı zamanda DijiKolay e-ticaret ve yönetim çözümleri kategorilerinden, banka hesabı açma ve diğer banka hesapları çözümlerinden en az birinin kullanılması gerektiği ayrıca Ticari Hayat veya Ticari Krediye Bağlı Hayat Sigortası'nın da isteğe bağlı olarak kullanılması gerektiği belirtilmektedir.

Tüm bunlara ek olarak ayrıca POS/çek karnesi ile birlikte otomatik fatura ödeme talimatından en az iki tanesi ve KTMH gerekmektedir.

Öte yandan sıfır faizli hoş geldin kredisine başvurabilmek için Findeks paketlerinden birinin istendiği, işyerinde ticaretin korunması, iş yerimde güvenlik ve paket poliçe KOBİ'lerin arandığı belirtildi.

KİMLER KREDİ ALABİLİR?,

Bu yıl Türkiye Bankası'nda çalışmaya başlayan ve başlayacak müşteriler dışında aktif olarak çalışmayan fakat bundan sonra aktif olacak üye işyeri ve KOBİ'ler de sıfır faizli kredi kapasitesi için başvuruda bulunabilecek.