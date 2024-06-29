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İş Bankası müşterilerine son çağrı! 4 gün içinde bu işlemi yapmayan pişman olacak

Türkiye İş Bankası, mevcut kampanyasının bitimine dair müşterilerine son bir hatırlatma yaptı. Kampanyanın sona ermesine sadece dört gün kaldığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 16:14
İş Bankası müşterilerine son çağrı! 4 gün içinde bu işlemi yapmayan pişman olacak

Türkiye İş Bankası, mevcut promosyonun son günlerine ilişkin müşterilerine bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre kampanyanın bitimine dört gün kalmıştır.

Banka, İşCep uygulaması kullanıcılarına yönelik özel bir teklif sunduğunu resmi internet sitesinden duyurdu. Bu teklif, İş Bankası müşterilerine özel avantajlar içermektedir.

İş Bankası, bu ay yeni müşterilere özel bir teklif sunuyor. İşCep mobil uygulaması aracılığıyla hesap açan kişilere, 25.000 Türk Lirası'na varan faizsiz kredi olanağı tanıyor. Bu avantajlı fırsat, Haziran ayı boyunca "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneği ile İşCep'ten hesap açan herkese açık olacak. Kampanya, Haziran ayının ilk gününden itibaren ay sonuna kadar devam edecek.

iş bankası

İşCep'ten İş Bankası'na Yeni Katılanlara Özel Avantajlar

İş Bankası, Haziran 2024'te İşCep uygulamasını kullanarak yeni müşterilerine özel bir kampanya sunmaktadır. 01 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar sürecek bu kampanya kapsamında, "Müşteri Olmak İstiyorum" butonu ile kayıt olan herkes, 300 TL'den 25.000 TL'ye kadar olan faizsiz taksitli nakit avans fırsatından yararlanabilir.

Bu özel teklif, 2 ila 3 ay (dahil) vade seçenekleri için geçerli olup, müşterilerin aylık limitlerinin %25'ine kadar olan miktarlarda kullanılabilecektir. Kampanya, sadece İşCep ve Maximum Mobil uygulamaları üzerinden erişilebilir durumdadır ve tanımlanan nakit avans, en fazla iki kez ve toplam limiti aşmayacak şekilde kullanılabilir.

Belirtilen tarihler arasında banka ile müşteri ilişkisi kuranlar, kampanyadan yalnızca bir kez yararlanma hakkına sahiptir ve bu avantajdan faydalanma süresi 31 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir. Ayrıca, 2-3 ay dışındaki vadelerde ve 25.000 TL üzerindeki tutarlarda standart faiz oranları uygulanacaktır.

Kampanya, İş Bankası'nın Bireysel Kredi Kartları için geçerli olup, Ticari Kredi Kartları, Aidatsız Kredi Kartı, Vergi Kartı, Bayi Kartı ve KGF Kartı hariç tutulmuştur.

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