İş Bankası müşterilerine ters köşe yaptı! Faiz oranında büüyk sürpriz ortaya çıktı

Maliyetler artmaya devam ederken, insanlar aktif olarak kamu ve özel bankalar tarafından sunulan kredi kampanyalarını araştırıyor. Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biri olan İş Bankası’ müşterilerine büyük sürpriz yaptı. Detaylar haberimizde…







İŞ BANKASINDAN YENİ GÜNCELLEME! DEĞİŞEN FAİZ ORANLARI ŞAŞIRTACAK!

İş Bankası, ağustos ayında faiz oranlarında önemli değişikliklere giderek ihtiyaç kredisi, otomobil ve konut alımlarında yeni oranlar belirledi. İş Bankası'nın güncellenen faiz oranı herkes tarafından merak konusu oldu. Detaylar burada…

İş Bankası ihtiyaç kredileri için yeni faiz oranını %2,60 olarak belirledi. Örneğin 36 ay vadeli ve 10.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisinde, kredi kullanacaklar aylık 484,37 TL taksit ödeyecek.

TAŞIT VE KONUT KREDİSİ HAKKINDA

İş Bankası taşıt kredisi faiz oranlarını da güncelledi. Taşıt kredisi için belirlenen yeni faiz oranı müşterinin risk durumuna göre değişebilmektedir. Bu nedenle taşıt kredisi faiz oranını öğrenmek için banka ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Ayrıca konut kredisi faiz oranlarını da yeniden tanımlıyor. Konut kredisi faiz oranları da müşterinin risk düzeyine ve kredinin vadesine göre değişebilmektedir. Bu nedenle konut kredisi faiz oranını öğrenmek için banka ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Müşterilere daha detaylı bilgi vermek için banka ile iletişime geçerek İş Bankası'nın güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARINI GÜNCELLEDİ

İş Bankası taşıt kredisi faiz oranını %3,99 olarak belirlediklerini açıkladı. Banka, araç alması gereken müşterilerine 48 ay vade ile hizmet vermektedir. Örneğin 100.bin TL'lik bir taşıt kredisi için aylık taksit tutarı 5.689 TL olacaktır.

Ayrıca konut kredisi faiz oranlarını da değiştiriyor. Banka konut kredisi müşterilerine %2,85 faiz oranı sunmaktadır. Bu oran 120 ay geri ödemeli krediler için geçerlidir. Örneğin 1 milyon TL kredi kullanacak bir kişi için aylık taksit tutarı 29.512 TL, ödenecek toplam tutar ise 3 milyon 541 bin TL olacaktır.