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İş Bankası'ndan Turizm Sektörüne 1 Milyar Dolar Destek

İş Bankası, turizm sektörüne 2025'e kadar 1 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:30
İş Bankası'ndan Turizm Sektörüne 1 Milyar Dolar Destek

İş Bankası'ndan Turizme Büyük Destek

Türkiye İş Bankası, turizm sektörüne tarihinde görülmemiş bir destek sunarak, 2025 yılı sonuna kadar 1 milyar dolarlık finansman ayırdığını duyurdu. Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, bu kaynak miktarının gerektiğinde artırılabileceğini belirtti.

6. Antalya Turizm Fuarı'na Katılım

İş Bankası'nın sponsor olduğu 6. Antalya Turizm Fuarı, Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi ve etkinliğe 350'ye yakın firma katıldı. Yılmaz, katılımın geçen yıla göre arttığını ve bunun kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Turizmin Ekonomiye Katkısı

Yılmaz, turizmin 54 sektörü doğrudan etkilediğini ve 100'ün üzerinde sektörü dolaylı olarak desteklediğini dile getirerek, İş Bankası'nın sanayi ve istihdam gibi alanlarda da önemli destek sağladığını vurguladı.

Yeşil Dönüşüm ve Krediler

Yılmaz, yeşil mutabakat çalışmaları ile turizm sektöründe enerji tasarrufu ve çevreci finansman destekleri sağlandığını kaydetti. Ayrıca, otel yatırımlarından renovasyonlara kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunduklarını aktardı.

Projeler ve Ekosistem Yaklaşımı

İş Bankası, turizme doğrudan veya dolaylı katkı sağlayan projelerle de dikkat çekiyor. '81 İlde 81 Orman' projesi ve İstanbul Beyoğlu'ndaki Resim Heykel Müzesi gibi girişimler, bankanın bu alandaki sorumluluğunu gösteriyor. Yılmaz, turizmi bir ekosistem olarak gördüklerini ve bu ekosistemi desteklemek adına çeşitli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

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