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İş Bankası'nın 100. Yılı ve Ekonomik Beklentiler

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, enflasyonun kontrol altına alınmasıyla Türkiye ekonomisinin 2026'da rahatlayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 10:57
İş Bankası'nın 100. Yılı ve Ekonomik Beklentiler

İş Bankası 100 Yılda Ekonomik Süreçler

İş Bankası'nın Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın 100. kuruluş yıl dönümünde enflasyon, fiyat istikrarı ve ekonomik denge hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Aran, "Enflasyon kontrol altına alındıktan sonra ekonominin dengeye ulaşmasını ve rahatlamanın ancak 2026 yılında görüleceğini bekliyorum," dedi.

2024 Ekonomik Beklentileri

2024 yılı için büyüme oranının %3,5 civarında olmasını bekleyen Aran, cari açıktaki tahminin 30 milyar dolar, işsizlik oranının ise %9-10 aralığında gerçekleşeceğini öngördü. Güven endekslerinin bozulmasının yanı sıra üretim, talep ve istihdamda da azalma olduğunu ifade etti.

Kredi Sıkışıklığı ve Bankacılık

Aran, bankaların kredi büyümesinde sınırların hâlâ mevcut olduğunu belirtirken, sıkılaşmanın bankaların karlılığı üzerinde baskı oluşturduğunu açıkladı. "Zorunlu karşılıklar bankaların karlılığı üzerinde baskı oluşturuyor," dedi.

Büyümenin Dinamikleri

Aran, "Amacımız fiyat istikrarını sağlamaksa, bunun bedelini de ödeyeceğiz" ifadesiyle, sıkı para politikalarının gerekliliğini vurguladı. Yapısal dönüşümlere ve projelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Gelecek Stratejileri

Aran, uzun vadede üreten kesimlere yönelik yeni mekanizmalar geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek, güvenin tesis edilmesi halinde yatırımcıların kaynaklarını ülke ekonomisine kazandırabileceğini belirtti. Ekonomi üzerindeki baskıların hafiflemesi için enflasyon muhasebesinin uygulanmasının da gerekli olduğunu vurguladı.

Küresel Ekonomik Oynaklıklar

Küresel ekonomide jeopolitik risklerin oynaklığı artıracağını belirten Aran, merkez bankalarının ihtiyatlı duruşlarının devam edeceğini kaydetti. Dünya ekonomisinde yavaşlama ve dezenflasyon konusunda dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankası olan Türkiye İş Bankası, ikinci yüzyılına adım atıyor....

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankası olan Türkiye İş Bankası, ikinci yüzyılına adım atıyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bankanın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankası olan Türkiye İş Bankası, ikinci yüzyılına adım atıyor....

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankası olan Türkiye İş Bankası, ikinci yüzyılına adım atıyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bankanın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklama yaptı.

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