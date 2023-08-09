İş Bankası telefon başvurularını açtı! Şanslı kişilere faizsiz kredi dağıtılacak

Maaşlarıyla ay sonunu getiremeyen ve artışta olan nakit ihtiyaçları doğrultusunda vatandaşlar için İş Bankası müjdeli haberin zilini çaldı. Ağustos ayında sunacak olduğu fırsatlarıyla İş Bankası sizlerle. Müşterilere kredi, mevduat ve diğer tüm işlemlerde bu büyük adımla faiz ödeme yükü ortadan kalkıyor.





Faizsiz Dönem İçin Başvurular Artıyor

İş Bankası’nın faizleri sıfırlama kararıyla birlikte ilgiler arttı. Özellikle de kredi kullanmak isteyenler, faizsiz kredi imkanından faydalanmak için başvurularını hızla arttırdı. Bu sayede, finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için avantajlı çözümler ortaya çıktı. Aynı zamanda, tasarruf hesaplarına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da İş Bankası’na yöneldi.

Dijital Bankacılığa Yönelim Arttı

İş Bankası’nın mobil uygulaması da büyük bir ilgi ile karşılandı. Banka, müşterilerine sürpriz hediyeler sunmak için dijital platformlarına yönlendiriyor. Mobil uygulamayı indiren herkese verilecek olan 10 bin TL’lik hediye de müşteri sadakatini arttırmaya devam ediyor ve aynı zamanda yeni müşterilerin de kapısını açıyor. Dijital bankacılı; hızlı, kolay ve güvenli işlem yapmak için bire birken banka – müşteri etkileşimini de güçlendirmektedir.

Rekabetli Fırsatlar

Bu tüm kampanyalar, bankalar arasında rekabeti arttırmaktadır. Özellikle de dijital bankacılık alanında yaşanılan gelişmeler sayesinde bankaların müşteri odaklı kampanya çıkarma imkanını da arttırıyor. İş Bankası’nın Ağustos ayı destek kampanyası da bu noktadaki en önemli adımdır. Banka, müşterilerinin finansal ihtiyacını karşılamak için tonlarca avantaj sunmakta.