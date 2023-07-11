İş Bankası'ndan emeklilere dev kıyak! Bu ay alan paraya para demeyecek: Hemen başvurun

Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan emekli promosyon ödemeleri için İş Bankası'ndan büyük atak geldi. 2023 Temmuz ayında verilecek olan emekli promosyon rakamlarındaki artış görenleri şaşkına soktu. İş Bankası emekli promosyon rakamlarında ki son durum haberimizde yer almaktadır.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI

3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 4.500 TL,

3.500 - 7.499 TL aralığında ki emeklilere 5.250 TL,

7.500 TL ve 9.999 TL arasında bulunan maaşlara 6.750 TL,

10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına 7.500 TL promosyon ödemesi yatırılacak.





31 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanyada ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih edenlere ya da maaşını bu bankaya taşıyanlara özel imkanlar sunuluyor. İş Bankası üzerinden maaşını alacaklara Maximum Kart ve ek kartlar ücretsiz olarak temin edilecek.