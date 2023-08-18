İş Bankası'ndan görülmemiş kampanya! Faizsiz 100.000 TL kredi başvuruları resmen açıldı

Türkiye’deki ekonomik gelişmelerle birlikte bankalar, vatandaşa kredi musluğunu tamamen kapatmış durumda. Bankalardaki bu havayı olumlu yönde değiştirmek için Türkiye’nin en köklü özel bankası İş Bankası kollarını sıvadı.





100 Bin Liraya Kadar %0 Faizli Kredi

İş Bankası’nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda, bu yıl yeni müşteri olan ya da daha önce müşteri olup da ürün ya da hizmet kullanımı aktifleştiren herkese ve KOBİ’lere %0 faizli kredi imkanı sağlayacağını belli etti.

Krediler 100 bin TL ve 20 bin TL olarak ikiye ayrılmıştır. 20 bin TL’lik faizsiz kredilerden yararlanmak isteyen herkesin kredi kartı başvurusunda bulunması gerekmektedir. 5 aylık vadeye kadar %0 faizli 20 bin TL kredi imkanı sunan İş Bankası, ek olarak ‘Hoş Geldin Kredisi’ kampanyasıyla da 100 bin TL’ye kadar 6 aylık %0 faizli kredi kullanımı sağlayacak

Aranan Şartlar

Bankaya yeni müşteri olanların yararlanabileceği bu kampanya, hali hazırda müşteri olan bireysel ya da ürün ve hizmet kullanımı aktifleştirmiş herkes de yararlanabilecek. Kredi Kayıt Bürosu’nun puanları değerlendirme kriterlerinden birisidir. Çok düşün puanlı olan kişiler kefil ya da teminat aracılığı ile de bu kampanyadan yararlanabilmektedir.