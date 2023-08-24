İş Bankası'ndan hızır gibi yetişen kredi paketi! 90 günde bir taksitli 50.000 TL ihtiyaç kredisi!

Türkiye İş Bankası, her üç ayda bir ödemeli ve %1.40 faizli 50.000 TL ihtiyaç kredisini sunacak. Banka, kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca, çiftçilere özel anında tarım kredi başvurularının başladığı duyuruldu. Bu başvurularda 50.000 TL'ye kadar, 12 ay vade ile ihtiyaç kredisi sağlanacak. Geri ödemeler ise farklı aylarda yapılabilir. İşte detaylar...





İHTİYAÇ KREDİSİ ÜÇ AYDA BİR ÖDEMELİ KAMPANYASI

Türkiye İş Bankası, hızla gelişen kampanyalarına bir yenisini ekledi. Şimdi de çiftçilere özel Anında Tarım Kredisi ile karşımızdalar. İhtiyaç kredisi almak isteyenler, 50.000 TL'ye kadar ve 12 aya varan vade seçenekleriyle kredi başvurusu yapabilecek. Bu krediyle ödemeleri 1, 3, 6 veya 9 ayda bir gerçekleştirmek mümkün olacak. Banka, hızlı bir başvuru süreci sunuyor. Başvurunuzu anında değerlendirip, onaylandığında parayı hemen kullanmanıza imkan tanıyor. Kredi ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık veya dokuz aylık periyotlarda yapılabilir. İş Bankası, başvuruları değerlendirip olumlu ya da olumsuz yanıt verebilme hakkına sahiptir. İşte diğer ayrıntılar...





Bu kredi fırsatından yararlanmak isteyenler için örnek hesaplamalar da mevcut. Örneğin, 50.000 TL kredi çekmek isteyenler 12 ay vadeli olarak yüzde 1.40 faiz oranıyla kredi alabilir. Ayda 4.676 TL ödeme yaparak toplamda 56.110 TL geri ödeme yapacaklar. 25.000 TL çekmek isteyenler ise 12 ayda yüzde 1.40 faiz oranıyla ayda 2.338 TL ödeme ile toplamda 28.055 TL geri ödeme yapacaklar. Bu kampanya, çiftçilere özel bir fırsat sunarken ödeme esnekliği de sağlıyor.

İş Bankası'nın Anında Tarım Kredisi başvuruları oldukça basit. Başvuruları İş Bankası mobil uygulaması aracılığıyla yapmak mümkün. Başvuru yapmak isteyenler için adımlar da oldukça kolay. İşCep uygulamasına girip "Krediler" bölümüne geçerek "Kredi Başvurusu Yap" seçeneğine tıklamak gerekiyor. Alternatif olarak, "Başvurular" ardından "Krediler" ve "Anında Tarım Kredisi" seçeneği de kullanılabilir. İnternet Şubesi üzerinden başvurmak isteyenler ise "Kredilerim" kısmından "Anında Ticari Kredi" veya "Başvuru ve Ürünler" ardından "Anında Ticari Kredi" seçeneğini kullanabilirler. Bu adımlarla, Anında Tarım Kredisi başvurusunu rahatlıkla yapabilirsiniz.