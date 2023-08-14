İŞ başvurusu yapan 4.471 TL parayı kapacak! Devlet işi olmayanlara muslukları açtı

İşsiz bireylerin iş görüşmelerine gitmeleri için yapılan hazırlıklara maddi destek sağlanıyor. "İşe Başlama Yardımı" adı verilen bu yardım, sosyal devlet anlayışı gereği sunulmaktadır ve bu yıl miktarı ciddi şekilde artırıldı. Geçen yıl 2,157 lira olarak ödenen İşe Başlama Yardımı, bu yıl yüzde 107 artışla 4,471 liraya çıktı.

İşe Başlama Yardımı, İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların iş görüşmelerine gitme sürecindeki masraflarını karşılamak amacıyla verilmektedir.

2 BİN 157 LİRADAN 4 BİN 471 LİRAYA YÜKSELDİ





Bu yardımdan faydalanabilmek için sosyal yardım alan bireyler gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl 2,157 lira olarak hesaplanan yardım miktarı, şimdi 4,471 liraya yükseltilmiştir.

Sosyal yardım alan bireyler, İŞKUR aracılığıyla mesleki eğitim alma, istihdam programlarına katılma ve TYP (Toplum Yararına Program) gibi fırsatlardan yararlanma imkanına sahiptir.

Çalışabilir durumdaki sosyal yardım alanlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından iki ayrı destek sunulmaktadır. Bunlardan biri "İşe Yönlendirme Yardımı"dır. 18-55 yaş aralığındaki bireyler, iş görüşmelerine katılmak için yılda en fazla üç kez, toplamda 550 TL ücret alabilirler.

2022 yılında 140,131 kişi İŞKUR'a yönlendirildi ve bu kişilere aylık net asgari ücretin yüzde 10'u kadar İşe Yönlendirme Yardımı sağlandı.

İşe başladıktan sonra ise sosyal yardım alan kişilere aylık brüt asgari ücretin üçte biri kadar özel bir ödeme yapılıyor. 2023 için bu miktar 4,171 lira olarak belirlenmiştir.

İşe başlayan kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kaydı yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde ikametgahının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek ödemesini alabilir.