İş Dünyası OVP'yi Değerlendirdi: 2026-2028'e Destek

İş Dünyası OVP'yi Değerlendirdi: 2026-2028 Programına Tepkiler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP), iş dünyası temsilcileri tarafından genel olarak memnuniyetle karşılandı.

YASED Başkanı Tolga Demirözü

YASED Başkanı Tolga Demirözü, yaptığı yazılı açıklamada yeni OVP'nin enflasyonla mücadeleye odaklandığını ve makroekonomik patikaya yakınsayan güncel hedefler ortaya koyduğunu belirtti.

Demirözü, büyüme hedeflerinin aşağı yönlü revize edilmesini, fiyat istikrarının önceliklendirildiğinin ve enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesine yönelik kararlılığın sürdüğünün bir göstergesi olarak gördüklerini vurguladı ve şunları kaydetti:

"Büyümenin kompozisyonuna bakıldığında ise ekonomide dengelenme sürecinin sürdürüldüğü ve tüketim yerine yatırım ile ihracatı önceliklendiren bir yaklaşımın benimsendiği görülmekte. Mevcut sıkı para ve maliye politikası çerçevesinde, bu hedeflere ulaşmak için üretim kapasitesini ve arzı artıracak yapısal reformların hayata geçirilmesi kritik öneme sahip. Büyümenin ancak bu şekilde, enflasyon üzerinde ek baskı yaratmadan sürdürülebilir olabileceğini ve dezenflasyon sürecine doğrudan katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, yatırım ortamının güçlendirilmesi, verimliliği artıracak dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarının teşvik edilmesi ve üretimde katma değeri yükseltecek adımların hızla uygulanması büyük önem taşımakta."

"Kayıt dışı ekonomiyle mücadele tedbirlerinin programda yer almasını memnuniyetle karşılıyoruz"

Demirözü, iş gücü piyasası açısından programın büyüme hızındaki azalmaya rağmen istihdamın dayanıklı seyrini sürdüreceğini ve işsizlik oranının düşmeye devam edeceğinin öngörüldüğünü vurguladı. Bu çerçevede güvenceli esnek çalışma modellerinin devreye alınmasının kritik öneme sahip olduğunu aktardı.

Yeni OVP'de bütçe hedeflerine dikkati çeken Demirözü, vergi gelirleri ve harcamaların milli gelire oranında öngörülen artışın, düşük büyüme ortamında vergilendirilmeyen gelirlerin sisteme dahil edilerek sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca kayıt dışı ekonomiyle mücadele tedbirlerinin programa alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve vergi sorumluluklarını yerine getiren mükelleflerin motivasyonunu artıracak yeni politika ve önlemler beklediklerini ifade etti. Bütçe harcamalarında sağlanacak tasarrufların enflasyonla mücadeleye dezenflasyonist katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye'nin rekabetçiliğine ve yatırım cazibesine dikkat çeken Demirözü, düzenleyici çerçevenin rekabeti güçlendirecek şekilde ele alınmasının, fiziki altyapıların hızla geliştirilmesinin, finansman imkanlarının artırılarak çeşitlendirilmesinin ve kamu-özel sektör istişaresinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti. Bu kapsamda 5G'nin ülke genelinde sunulması, fiber internetin yaygınlaştırılması ve emisyon ticaret sistemi gibi mekanizmaların öngörülebilirliğinin sağlanmasının program döneminde öncelik taşıdığını belirtti.

İKMİB Başkanı Adil Pelister

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, programda öngörülen istikrarlı büyüme ve enflasyondaki kademeli düşüşün üretim maliyetlerinin öngörülebilir hale gelmesi açısından olumlu olduğunu bildirdi.

Pelister, "Diğer yandan programda enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmiş olması, dezenflasyon sürecinin bir süre daha sancılı geçebileceğini ve ihracatçılarımızın zorlu mücadelesine bir süre daha devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Büyüme oranının aşağı yönlü revize edilmiş olması ise ekonomide toparlanmanın tahmin edildiğinden uzun süreceğini gösteriyor." açıklamasında bulundu.

OVP'deki ihracat hedeflerine vurgu yapan Pelister, küresel jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve emtia fiyatları gibi faktörlerin hedeflerin ulaşılabilirliğinde etkili olacağını aktardı. Kimya sektörünün ihracatta lokomotif olduğunu anımsatan Pelister, sektöre ilişkin beklentilerini şöyle açıkladı:

"Bu yönüyle ihracat pazarlarımızı genişletmek adına faaliyetlerimize devam ediyoruz. Diğer yandan yüksek katma değerli üretim ve teknoloji yatırımları için ekonomi yönetimimizin yeni teşvikler sağlaması büyük önem taşıyor. Kimya sektöründe daha çok AR-GE yatırımı gerekli ve teknolojik gelişime uygun adımlar atılmalı. Sektörde dijital dönüşüm ve üretici yapay zeka uygulamaları daha çok önem kazanacak. Bununla birlikte sektörümüzün rekabetini etkileyecek ve ihracat hedeflerimize ulaşmayı kolaylaştıracak yeşil dönüşümle ilgili özellikle KOBİ'leri destekleyecek adımların atılmasını bekliyoruz. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm gereklilikleri hızlıca hayata geçirilmek zorunda. Sektörümüz, 2030'daki 50 milyar dolarlık ihracat hedefi ile ülkemizin hedeflerine güçlü katkı sağlayabilecek potansiyele sahip."

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, OVP'nin iş dünyasının uzun süredir dile getirdiği ve çözüm beklediği sorunlara çözüm içerdiğini vurguladı.

Yıldırım, "Programda yer alan hedefler, özellikle de enflasyonla mücadele ve sürdürülebilir büyüme odaklı yaklaşımlar, iş dünyası olarak bugüne kadar dile getirdiğimiz ve çözüm talep ettiğimiz başlıklardır. OVP'nin en dikkat çekici yanı, enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere indirilmesi hedefidir. Bu kararlı duruş ve sağlıklı politikaların uygulanabilmesi halinde, öngörülebilirliği artıracağını, yatırımcı güvenini pekiştireceğini ve sermaye maliyetlerini düşürerek yeni yatırımları teşvik edeceğini düşünüyoruz. Özellikle genç girişimciler için finansmana erişimin kolaylaşması, yenilikçi projelerin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynayacaktır." açıklamasında bulundu.

Programın cari açığın azaltılmasına yönelik yapısal adımlarını ve ihracatı destekleyen politikalarını olumlu değerlendiren Yıldırım, istihdamı artırma ve işsizlik oranını yüzde 8'in altına düşürme hedeflerinin genç iş insanları için yeni fırsatlar yaratacağını belirtti. Ayrıca yapay zeka, dijital ve yeşil dönüşüm vurgularının Türkiye'nin verimlilik odaklı büyüme hedefiyle uyumlu olduğuna dikkat çekti.