İş Dünyası Temsilcileri TCMB'nin Faiz İndirimini Değerlendirdi

İş Dünyası Temsilcileri TCMB'nin Faiz Kararını Değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini %47,50'ye indirdi. Bu kararın ardından iş dünyası temsilcileri, finansman maliyetlerinin düşmesini bekliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) başkanları, sosyal medya hesapları üzerinden TCMB'nin faiz indirimine dair görüşlerini paylaştı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Açıklamaları

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın yaklaşık iki yıllık aradan sonra 250 baz puanlık bir indirim yaparak faiz oranlarını %47,50'ye çektiğini hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, "Şimdi sıra bankalarda. Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın Vurgusu

ATO Başkanı Gürsel Baran ise faiz indiriminin 2025 yılı beklentileri açısından umut verici olduğunu belirtti. Baran, "Faiz indiriminin, ticaret, yatırım, üretim ve istihdamı canlandıracak şekilde devam etmesi gerekmektedir. Bankaların da kredi faizlerini indirerek, başta KOBİlerimiz olmak üzere, reel sektöre destek olmalarını bekliyoruz," değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç'ın Görüşü

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, "Bu indirimin en kısa sürede, finansman sorunu yaşayan sanayicilerimizin kullandığı kredilere de yansımasının, üretim, istihdam ve ihracatımızın sürdürülebilirliği açısından önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum," dedi.