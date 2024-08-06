İş Dünyasının Talepleri TOBB Toplantısında Ele Alındı

İş Dünyası Temsilcileri TOBB'da Bir Araya Geldi

Türkiye'deki iş dünyası temsilcileri, karşılaştıkları sorunları ve taleplerini değerlendirmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Sanayicilerin Desteği vurgulandı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sanayi odası başkanları, sektörlerinin karşılaştığı zorlukları, bölgedeki ve küresel gelişmeleri ele aldı. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, iş dünyası temsilcilerinin mevcut makroekonomik programı destekledikleri belirtildi.

Ekonomik Zorluklar ve İşbirliği İhtiyacı

Sanayiciler ortak açıklamalarında, ülkenin önemli bir ekonomik süreçten geçtiğine dikkat çekerek; "Küresel ve yerel risklerin artışı, ekonomik zorlukları beraberinde getiriyor. Yürütülen para politikalarını destekliyoruz ve enflasyonla mücadelede çeşitli adımlar atılmasını umuyoruz," ifadelerini kullandılar.

Masrafların Yönetilmesi ve Finansman Erişimi

Zorlu ekonomik koşullar altında, üretim kapasitesinin ve istihdamın korunmasının kritik olduğunu vurgulayan sanayiciler, ticari kredilerin büyüme sınırlarının kaldırılarak reel sektörde finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, KOBİ kredilerine yönelik politika geliştirilmesi gerektiğine dikkat çektiler.

Haksız İthamlar ve Şirketlerin İtibarı

Özel sektörün büyümeye katkı sağladığını belirtirken, bazı medya organlarında şirketlere yönelik haksız suçlamalar yapıldığını ifade ettiler. Toplumda yanlış bilgilendirmelerin önlenmesi için basın etik kurallarına uyulması gerektiğini vurguladılar.

Vergi Adaleti ve Kayıt Dışılık Mücadelesi

Son olarak, vergi adaletinin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadelenin öncelikli görevi olduğunu belirten sanayiciler, "Şirketlerle ilgili vergi bilgileri göz önüne alınmadan yapılan değerlendirmeler yanlıştır," diyerek kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini ifadelerine eklediler.