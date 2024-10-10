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İş İnsanı Arif Develi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Arif Develi, Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:32
İş İnsanı Arif Develi Son Yolculuğuna Uğurlandı

İş İnsanı Arif Develi'nin Cenazesi

İstanbul'un önde gelen restoranlarından Develi’nin kurucusu Arif Develi (80), önceki gün yaşamını yitirdi. Cenaze töreni için büyük bir katılım gerçekleşti.

Cenaze Töreni Detayları

Develi’nin cenaze namazı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde öğle vakti kılındı. Taziyeleri, Develi Restoran Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Develi kabul etti. Törene katılanlar arasında Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve AK Parti Erzurum milletvekili Selami Altınok yer aldı.

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Cenaze namazının ardından Arif Develi’nin naaşı, Edirnekapı Şehitliği'nde sonsuzluğa uğurlandı. Arif Develi, restoranlarıyla tanınan bir iş insanı olarak hafızalarda yer edindi.

Develi restoranlarının kurucusu iş insanı Arif Develi için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin...

Develi restoranlarının kurucusu iş insanı Arif Develi için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 4), İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş (sağ 5), sanatçı Orhan Gencebay (sağda) ve Arif Develi'nin oğlu Nuri Develi (sağ 3) de katıldı.

Develi restoranlarının kurucusu iş insanı Arif Develi için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin...

Develi restoranlarının kurucusu iş insanı Arif Develi için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 4), İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş (sağ 5), sanatçı Orhan Gencebay (sağda) ve Arif Develi'nin oğlu Nuri Develi (sağ 3) de katıldı.

Develi restoranlarının kurucusu iş insanı Arif Develi için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin...

Develi restoranlarının kurucusu iş insanı Arif Develi için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 4), İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş (sağ 5), sanatçı Orhan Gencebay (sağda) ve Arif Develi'nin oğlu Nuri Develi (sağ 3) de katıldı.

Develi restoranlarının kurucusu iş insanı Arif Develi için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin...

Develi restoranlarının kurucusu iş insanı Arif Develi için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 4), İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş (sağ 5), sanatçı Orhan Gencebay (sağda) ve Arif Develi'nin oğlu Nuri Develi (sağ 3) de katıldı.

Develi restoranlarının kurucusu iş insanı Arif Develi için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin...

Develi restoranlarının kurucusu iş insanı Arif Develi için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 4), İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş (sağ 5), sanatçı Orhan Gencebay (sağda) ve Arif Develi'nin oğlu Nuri Develi (sağ 3) de katıldı.

Develi restoranlarının kurucusu iş insanı Arif Develi için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin...

Develi restoranlarının kurucusu iş insanı Arif Develi için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 4), İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş (sağ 5), sanatçı Orhan Gencebay (sağda) ve Arif Develi'nin oğlu Nuri Develi (sağ 3) de katıldı.

Develi restoranlarının kurucusu iş insanı Arif Develi için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin...

Develi restoranlarının kurucusu iş insanı Arif Develi için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 4), İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş (sağ 5), sanatçı Orhan Gencebay (sağda) ve Arif Develi'nin oğlu Nuri Develi (sağ 3) de katıldı.

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