ISASTECH 2025: Otomotivin Geleceği Kocaeli'de Tartışılıyor

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Otomotiv Bilimi ve Teknolojisi Sempozyumu (ISASTECH) 2025, Kocaeli'de başladı. Sempozyum, otomotiv sektörünün küresel anlamda dönüşüm alanlarını bilimsel bir çerçevede ele almak üzere düzenleniyor.

Katılımcılar ve destekçiler

Etkinlik, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ile Ot﻿omotiv Mühendisleri Derneği (OTOMDER) ve Ot﻿omotiv Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) başta olmak üzere birçok sektör temsilcisinin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Açılış ve temel mesajlar

Açılışta tanıtım filminin gösterimi yapıldı. KOÜ Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Ahmet Necati Özsezen, otomotiv teknolojilerinin hızla değiştiğine dikkat çekerek yeni taşıt teknolojilerinin adaptasyon süreçlerinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Özsezen, sempozyumun amaçlarından birinin süreçte yürütülen çalışmaları ve geleceğe yönelik öngörüleri bilimsel çerçevede tartışmak ve ortaya koymak olduğunu belirtti.

OTOMDER Başkanı Hüseyin Serdar Yücesu ise Türkiye'de otomotiv sektörünün bugüne kadarki gelişiminden söz ederek, sektörün hızlı bir dönüşüm içinde olduğunu ve gelişimin takibinin zorlaştığını ifade etti.

KOÜ'nün sanayi ile işbirliği vurgusu

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli'yi "Türkiye'nin sanayi başkenti, otomotivinin kalbi ve üretiminin merkezi" olarak tanımladı. Cantürk, Ford Otosan, Hyundai Türkiye gibi dünya çapında markaların yanı sıra güçlü otomotiv tedarik sanayi temsilcilerinin de şehirde faaliyet gösterdiğini belirterek, Kocaeli Üniversitesi'nin sadece akademik katkı sağlamakla kalmayıp sanayinin gelişimine doğrudan katkı sunan bir araştırma ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Cantürk, sempozyumun üniversiteyle sanayi işbirliğinin bir göstergesi olduğunu ve akademisyenlerin bilimsel birikimi ile sektörün tecrübesini buluşturmaya odaklandığını kaydetti. Bu buluşmanın yalnızca bugünün sorunlarını çözmekle kalmayıp, geçmişte kaybedilen zamanı telafi ederek yarını şekillendirecek yenilikçilerin doğmasına zemin hazırlayacağını ifade etti.

Kapanış ve planlanan takvim

Açılış konuşmalarının ardından işbirlikçilere ve paydaşlara teşekkür belgeleri takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi. Sempozyum, 20 Eylül'de sona erecek.