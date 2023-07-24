İşçileri bayram ettiren karar çıktı! O işçilerin maaşı 25 bin TL'ye fırladı

Temmuz maaş zamları devam ediyor. Toplu iş sözleşmesi kapsamında personel ücretlerinde iyileştirmeler yapılmaktadır. O fabrikada yapılan toplantılar neticesinde bu karar alındı. Detaylar haberimizde...







YENİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE İŞÇİ MAAŞLARI 25 BİN TL SEVİYESİNE YÜKSELDİ!

Kolsan lastik fabrikasında çalışan işçilerin haklarının korunması için başlatılan toplu iş sözleşmesi, Lastik-İş sendikası ile işverenler arasında beş kez yapılan görüşmenin ardından sonuçlandı.

İmzalanan sözleşme işçi ücretlerini yüzde 57 artırdı. 12.600 TL olan işçi ücretleri 22.130 TL'ye çıkarıldı. Sözleşme fabrika asgari ücretini sosyal haklar dahil aylık 25 bin 100 lira olarak belirledi. Sözleşme süresi üç yıldan iki yıla indirildi ve asgari ücret artış farklarının korunmasına ilişkin madde eklendi.

ZAM ORANLARI VE YENİ ÜCRETLER

Toplu iş sözleşmesinde öngörülen artan tarifeler nedeniyle çalışanların maaşlarında önemli artışlar olmuştur. İşçilerin brüt ücretleri 12.600 TL iken imzalanan sözleşme nedeniyle %57 artarak 22.130 TL oldu. Fiyat artışı temmuz ayından itibaren geçerli olacak. 2., 3. ve 4. sözleşme dönemleri enflasyonu 3 puan artı artırıyor. Ayrıca asgari ücret artışı ile enflasyon oranı arasındaki fark altı aylık dönemde işçi ücretlerine yansıtılacak.

SOSYAL HAKLARDA ARTIŞ VE AVANTAJLAR

İşçilerin sosyal hakları da Sözleşme kapsamında önemli ölçüde yenilendi. Sosyal haklar ilk yıl yüzde 100'ün üzerinde, ikinci yıl beş puan artırıldı. Temmuz ayından itibaren 120 günden fazla ek ödeneği olan çalışanlar da özel sağlık sigortası çerçevesinde eş ve çocuk yardımı alabilecek. Ayrıca Ramazan Bayramı'nda net 4 bin lira, Kurban Bayramı'nda net 5 bin lira ödenecek. Akaryakıt desteği 3 bin 600 lira olarak belirlendi ve işçilere her yıl 5 bin 200 lira yemek çeki veriliyor. Ayrıca işçilerin eğitim ve giyim gibi sosyal hakları büyük ölçüde genişletildi.

YÜKSEK MAAŞ ALAN ŞİRKETLER

Toplu iş sözleşmesi Korsan lastik fabrikasında 650 işçiyi kapsıyordu ve toplu iş sözleşmesinin imzalanması işçilerin net ücretlerini 25 bin 100 lira düzeyine çıkardı. Bu anlaşma ile Kolsan Lastik Fabrikası da yüksek maaş alan firmalardan biri olacak. İşçi maaşlarındaki bu önemli artış, işçilerin yaşam standartlarını olumlu yönde etkileyecektir.