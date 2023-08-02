İşçilerin yüzü sonunda gülüyor! Maaşlara yüzde 84 zam onaylandı: İşte yepyeni maaşlar

Son günlerde ülke genelinde ücret artışlarıyla ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor. Memurlara yönelik toplu iş sözleşmelerindeki artışın ardından özel sektörde çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmelerinde de artış olduğu duyuruldu. Erciyes Anadolu Holding ve Hak-İş'in arasında imzalanan toplu sözleşme, çalışanların maaşlarına yüzde 60-84 oranında zam yapacak. Fiyatların yükseltilmesi kararı özel sektör çalışanlarına umut ışığı olduğu belirtildi.

Sosyal Yardımlara Yüzde 80 Zam

Toplu sözleşme gereği Erciyes Anadolu Holding'in CEO'su Alparslan Baki Ertekin, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı. Ertekin, Holding bünyesindeki işçi ve çalışanlar arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine yönelik 2024 yılına kadar yüzde 94'e varan maaş artışı sağlanacağını açıklarken sosyal yardımların da yüzde 80 arttığını söyledi.





"Maaşlar ve sosyal yardımlar Temmuz'dan itibaren artırılacak"

Temmuz ayı itibariyle Erciyes Holding çalışanlarının maaşlarına zam yapılacak. Aynı zamanda, sosyal güvenlik Temmuz ayından itibaren %80 oranında artırılacaktır. Bu gelişme işçilerin arasında sevinç ve memnuniyet yarattı. Ülke genelinde ücret artışları ve toplu sözleşmeler, işçilerin ekonomik alandaki durumunu olumlu yönde etkileyecektir.

Erciyes Anadolu Holding ve Hak-İş arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme, diğer özel sektör çalışanlarına da örnek teşkil edebilir, işçilerin beklentileri doğrultusunda atılmış bir adım olarak görülür.