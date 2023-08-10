İşe 1995 1997 1999 yıllarında başlayanlara perde aralandı! EYT'siz emeklilik formülü açığa çıktı

8 Ağustos 2023 tarihli Funda Atay tarafından paylaşılan habere göre, SGK girişi 95-97-98-99 ve 2008 sonrası olan bireyler erken emeklilik kapsamına alındı. Emeklilik yaşının ve prim gün sayısının her yıl değiştiği göz önüne alındığında, erken emeklilik hakkında bilgi sahibi olmanın ve gereken şartları yerine getirmenin önemi vurgulanıyor. İşte detaylar...





ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Erken emeklilik, pek çok çalışanın özlediği bir hayaldir. Fakat emeklilik için gereken prim gün sayısı ve yaş kriterleri, yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, erken emeklilikle ilgili doğru bilgi edinmek ve gereken şartları sağlamak son derece önemlidir.

Erken emekliliğin koşulları, ilk kez sigortalı olunan tarihe bağlı olarak değişir. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan bireyler, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesi sonrasında emeklilik hakkı kazanabilirler. 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için ise bu süre 25 yıl sigortalılık ve 4500 gün prim ödemesi şeklindedir.

Erken emeklilik için gereken yaş şartı da, ilk sigortalı olunan tarihe göre farklılık gösterir. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar, 50 ila 55 yaş arasında erken emekli olabilirler. Ancak 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan bireylerin emeklilik yaş aralığı 58 ila 60 olarak belirlenmiştir.

Erken emeklilik koşulları her yıl değişebildiğinden, bu konuda doğru bilgiye sahip olmak ve gereken şartları tamamlamak büyük bir önem taşır. Çünkü emeklilik hakkını elde etmek isteyenlerin, belirlenen prim gün sayısı ve yaş sınırlarına uygun şekilde plan yapması gerekmektedir. Bu da doğru bilgilendirme ile mümkün olabilir. Erken emeklilik, bireylerin gelecek planlamalarını etkileyen bir karardır ve kişinin finansal güvencesini doğrudan etkiler. Bu sebeple, emeklilik koşullarının güncelliğini takip ederek, belirtilen şartları yerine getirmek geleceğe yönelik doğru bir adım atmanın anahtarıdır.