  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. İşe 1999-2008 tarihlerinde girenler dikkat! Emeklilikte bu detayı kimse bilmiyordu

İşe 1999-2008 tarihlerinde girenler dikkat! Emeklilikte bu detayı kimse bilmiyordu

Yayınlanma:
İşe 1999-2008 tarihlerinde girenler dikkat! Emeklilikte bu detayı kimse bilmiyordu
Günümüzde, sigortalı bir işte çalışmayan birçok birey için emekli olma fırsatı sunan aylık prim ödeme sistemi bulunmaktadır. Bu sistem, çalışmayan, malul aylığı almayan, yaşlılık aylığından yararlanmayan, 18 yaşını dolduran, bir ay içinde 30 günden az çalışan, part-time çalışan veya geçmişte çalışıp ara veren kişilere yönelik hizmetler sağlar. İsteğe bağlı sigorta, bu kesimlerin emeklilik hayallerini gerçekleştirmeleri için önemli bir seçenek sunar. Özellikle şoförler, part-time çalışanlar ve evde çalışanla

Ülkemizde emeklilik, sosyal güvenlik sistemine yapılan prim ödemeleri ile elde edilen bir haktır ve bu bağlamda en önemli şartlardan biri prim ödemeleridir. İş yerinde çalışanlar genellikle işverenleri tarafından primleri düzenli olarak ödenirken, kendi işini kuranlar ise Bağ-Kur adı verilen kapsam altında kendi prim yükümlülüklerini yerine getirirler. Bağ-Kur, bağımsız çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmalarını ve emeklilik haklarını korumalarını sağlayan önemli bir kurumdur.

Ancak, bazı durumlarda prim gün sayısının eksik olması veya çalışmayan bireylerin emeklilik hakkını kazanmaları için isteğe bağlı sigorta seçeneği sunulur. İsteğe bağlı sigorta, çalışmayanlar, emeklilik için yeterli prim günü bulunmayanlar veya eksik günlerini tamamlamak isteyenler için ideal bir çözümdür. Bu seçenek sayesinde, emeklilik döneminde daha güvende olmak ve sosyal güvenlik avantajlarından yararlanmak mümkün hale gelir.

Ayrıca, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını artırmak amacıyla bazı borçlanma yöntemleri de mevcuttur. Örneğin, askerlik veya doğum gibi durumlar borçlanma yoluyla prim sayısını artırabilir. Bu şekilde, askerlik gibi kamu hizmetlerinin emeklilik sürecine olan etkisi azaltılmış ve vatandaşların emeklilik hedeflerine daha kolay ulaşmaları desteklenmiş olur.

PRİM TUTARLARI DETAYLARI

ÖDEME

Yeni asgari ücretle birlikte prim ve borçlanma tutarları da değişmiştir. Ev kadınları ve primi eksik olanlara yönelik isteğe bağlı sigorta, en düşük 4.292,64 TL prim tutarına sahiptir. Önümüzdeki düzenlemeyle birlikte ev kadınlarının isteğe bağlı primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Bu sayede her ay ödenecek 4.292 TL'nin 1.430,88 TL'si devlet tarafından ödenecek.

Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyet yürütenler ile esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödediği prim de aylık 4.292,64 TL olacak. Evde ürettiği el emeği ürünlerini satanlar, vergi muafiyetinden yararlanırken, sigorta primini yatırarak emekli olabilmektedir.

Bakıcılar, temizlikçiler gibi ev işlerinde ayda 10 günden az çalışanlar da primlerini kendileri ödeyebilirler. Yeni asgari ücretle birlikte emekli olmak isteyen bu kesimin aylık prim tutarı 4.359,71 TL olacaktır. Eksik günlerini bu şekilde 30 güne tamamlayanların primleri 4/1-a (SSK) kapsamında değerlendirilecektir.

Ekonomi
SGK'ya dilekçesini veren 33 bin 388 TL'yi kapıyor! 3 ay şartına uyan parayı koliyle götürecek
SGK'ya dilekçesini veren 33 bin 388 TL'yi kapıyor! 3 ay şartına uyan parayı koliyle götürecek
Promosyon almayan emekliler paldır küldür koşacak! 7600 TL maaşı olana okkalı ödeme!
Promosyon almayan emekliler paldır küldür koşacak! 7600 TL maaşı olana okkalı ödeme!
Asgari ücrette güneşli günler bitti! Zam bekleyenin eli boş kalacak
Asgari ücrette güneşli günler bitti! Zam bekleyenin eli boş kalacak
Emekliler sevinçten dört köşe olacak! Beklenen zam öne çekildi: Cumhurbaşkanı yardımcısı tarih verdi
Emekliler sevinçten dört köşe olacak! Beklenen zam öne çekildi: Cumhurbaşkanı yardımcısı tarih verdi
Akaryakıt fiyatları cepte para bırakmadı! Bir zam haberi daha: İstasyona giden eli boş dönüyor
Akaryakıt fiyatları cepte para bırakmadı! Bir zam haberi daha: İstasyona giden eli boş dönüyor
Emekliler turnayı gözünden vurdu! 3 gün içinde imza atan 10 bin TL'yi alıp geri ödemeyecek!
Emekliler turnayı gözünden vurdu! 3 gün içinde imza atan 10 bin TL'yi alıp geri ödemeyecek!
Elektrik faturası tuzlu gelen başvuruya koşacak! Faturalar devletten, paralar cepte kalacak
Elektrik faturası tuzlu gelen başvuruya koşacak! Faturalar devletten, paralar cepte kalacak