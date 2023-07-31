İşe 1999-2008 tarihlerinde girenler dikkat! Emeklilikte bu detayı kimse bilmiyordu

Ülkemizde emeklilik, sosyal güvenlik sistemine yapılan prim ödemeleri ile elde edilen bir haktır ve bu bağlamda en önemli şartlardan biri prim ödemeleridir. İş yerinde çalışanlar genellikle işverenleri tarafından primleri düzenli olarak ödenirken, kendi işini kuranlar ise Bağ-Kur adı verilen kapsam altında kendi prim yükümlülüklerini yerine getirirler. Bağ-Kur, bağımsız çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmalarını ve emeklilik haklarını korumalarını sağlayan önemli bir kurumdur.

Ancak, bazı durumlarda prim gün sayısının eksik olması veya çalışmayan bireylerin emeklilik hakkını kazanmaları için isteğe bağlı sigorta seçeneği sunulur. İsteğe bağlı sigorta, çalışmayanlar, emeklilik için yeterli prim günü bulunmayanlar veya eksik günlerini tamamlamak isteyenler için ideal bir çözümdür. Bu seçenek sayesinde, emeklilik döneminde daha güvende olmak ve sosyal güvenlik avantajlarından yararlanmak mümkün hale gelir.

Ayrıca, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını artırmak amacıyla bazı borçlanma yöntemleri de mevcuttur. Örneğin, askerlik veya doğum gibi durumlar borçlanma yoluyla prim sayısını artırabilir. Bu şekilde, askerlik gibi kamu hizmetlerinin emeklilik sürecine olan etkisi azaltılmış ve vatandaşların emeklilik hedeflerine daha kolay ulaşmaları desteklenmiş olur.

PRİM TUTARLARI DETAYLARI





Yeni asgari ücretle birlikte prim ve borçlanma tutarları da değişmiştir. Ev kadınları ve primi eksik olanlara yönelik isteğe bağlı sigorta, en düşük 4.292,64 TL prim tutarına sahiptir. Önümüzdeki düzenlemeyle birlikte ev kadınlarının isteğe bağlı primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Bu sayede her ay ödenecek 4.292 TL'nin 1.430,88 TL'si devlet tarafından ödenecek.

Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyet yürütenler ile esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödediği prim de aylık 4.292,64 TL olacak. Evde ürettiği el emeği ürünlerini satanlar, vergi muafiyetinden yararlanırken, sigorta primini yatırarak emekli olabilmektedir.

Bakıcılar, temizlikçiler gibi ev işlerinde ayda 10 günden az çalışanlar da primlerini kendileri ödeyebilirler. Yeni asgari ücretle birlikte emekli olmak isteyen bu kesimin aylık prim tutarı 4.359,71 TL olacaktır. Eksik günlerini bu şekilde 30 güne tamamlayanların primleri 4/1-a (SSK) kapsamında değerlendirilecektir.