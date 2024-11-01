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İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı İstanbul'da Başlıyor

İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı 2-5 Kasım tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Önemli konular ele alınacak.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:22
İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı İstanbul'da Başlıyor

İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı İstanbul'da

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı, 2-5 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek. Toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması bekleniyor.

Toplantıya Üst Düzey Katılım

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. İİT üyesi ülkeler bakan seviyesinde temsil edilecek ve çeşitli kuruluşlardan da temsilcilerin katılması öngörülüyor. Ayrıca Bakan Mehmet Şimşek'in de bulunması planlanıyor.

Dijital Dönüşüm Teması

Oturumun teması, "İİT Üyesi Ülkelerde Ödeme Sistemlerinin Dijital Dönüşümü" olarak belirlendi. Bu oturumda üye ülkelerin bakanları dijital ödeme sistemleri konusundaki tecrübelerini paylaşacak ve ortak kararlar alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’ye ait özel bir raporu sunacak.

Ticaretin Geliştirilmesi Hedefleniyor

İSEDAK toplantısında ayrıca, İslam ülkeleri arasında ticareti artırmayı amaçlayan "İİT Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC)"nin kapsamının genişletilmesi değerlendirilecek. Bu sistem 1 Temmuz 2022 itibarıyla uygulanmaya başladı.

Özel Etkinlikler ve Farkındalık

40. yıl dönümü nedeniyle birçok özel etkinlik planlı. 4-5 Kasım tarihlerinde açılacak "Maziden Atiye Kudüs Sergisi" de bunlardan biri. Ayrıca, Emine Erdoğan öncülüğünde sıfır atık girişimi ile ilgili bir panel düzenlenecek ve siber güvenlik yarışmasında başarılı olan gençlere ödül verilecek.

İşbirliği ve Değerlendirmeler

Toplantıda, İSEDAK'ın üye ülkelerle olan işbirliği çalışmalarına dair güncel gelişmeler ele alınacak. Katılımcılara İSEDAK 40. Yıl Özel Yayını sunulacak.

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