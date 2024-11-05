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İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı Tamamlandı

İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı, dijital dönüşümden özel sektöre kadar önemli konular ele alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:46
İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı Tamamlandı

İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı Sonuçlandı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) tarafından organize edilen 40. Bakanlar Toplantısı, 2-5 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Toplantılara Yoğun Katılım

Toplantının son gününde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık yaptığı çeşitli oturumlar gerçekleşti. Dünkü bakanlar oturumunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşması yaparak katılımcılara hitap etti. İİT üyesi ülkelerden gelen bakanlar ile ilgili kuruluş temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

Dijital Dönüşüm Üzerine Görüş Alışverişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İİT Üyesi Ülkelerde Ödeme Sistemlerinin Dijital Dönüşümü" temalı görüş alışverişi oturumuna başkanlık etti. Bu oturumda, üye ülkelerin ilgili bakanları dijital ödeme sistemleri konusundaki deneyimlerini paylaştı ve önemli kararlar alındı.

40. Yıl Dönümü Özel Etkinlikleri

Ayrıca, İSEDAK'ın kuruluşunun 40. yıl dönümü sebebiyle çeşitli özel etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda, 4-5 Kasım tarihlerinde "Maziden Atiye Kudüs Sergisi", İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde ziyarete açıldı. Sergide, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başta olmak üzere, İslam coğrafyasına yönelik tehditlere yanıt amacıyla Kudüslü çocukların duygu ve düşüncelerini ifade eden özel ressamların eserleri yer aldı.

Özel Sektör Toplantısı

Toplantının son gününde Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen "Özel Sektör-Kalkınmanın Lokomotifi" konulu yuvarlak masa toplantısı, özel sektörün kalkınmadaki rolünü tartışmak amacıyla gerçekleştirildi.

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