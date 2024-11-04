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İSEDAK 40. Toplantısı'nda Ticaret ve İşbirliği Vurgusu

İSEDAK 40. Toplantısı'nda Rifat Hisarcıklıoğlu, ticaretin huzur kaynağı olduğunu belirtti ve işbirliğine önem verildiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 16:13
İSEDAK 40. Toplantısı'nda Ticaret ve İşbirliği Vurgusu

İSEDAK 40. Toplantısı'nda Ticaret ve İşbirliği Vurgusu

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok üst düzey yetkili katıldı.

Hisarcıklıoğlu: Ticaret Huzur Kaynağıdır

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada ticaretin önemine dikkat çekti. Avrupa'nın iktisadi birliği sayesinde barış ve zenginliğe ulaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bir araya gelmenin tek formülü ticarettir. Ticaret yapan, ihtilafları konuşmaz," dedi.

İslam Dünyası Birlik Olmalı

Hisarcıklıoğlu, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da dikkat çekerek, İslam ülkelerinin daha güçlü bir tepki vermesi gerektiğini vurguladı. "Birlikte rahmet ve bereket var, ayrılıkta azap var" şeklinde bir ifade kullandı.

Yeni Ticaret Anlaşmaları ve Tahkim Merkezi

Hisarcıklıoğlu, İslam ülkeleri arasındaki tercihli ticaret anlaşmasının hayata geçirildiğini belirterek, İstanbul'da kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin de önemine vurgu yaptı. Bu merkezin İslam ülkeleri arasındaki ticareti cazip hale getireceğini ifade etti.

Yeni Bir Eylem Programı ve Dijital Dönüşüm

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da jeopolitik krizlere dikkat çekerek, işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Yeni bir eylem programının oluşturulması sürecinde, 2026 ve 2035 yıllarını kapsayacak projelerin önceliklendirileceğini belirtti.

İslam Ticaret ve Kalkınma Odası'ndan Destek

İslam Ticaret ve Kalkınma Odası Başkanı Abdullah Saleh Kamel, bu yıl içinde birçok ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak üzere 4,7 milyar dolar harcadıklarını belirtti. Dijital dönüşüm konusunun kalkınmanın önemli bir ayağı olduğunu vurguladı.

İslam Kalkınma Bankası'nın Çabaları

İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Süleyman El Casir ise yoksulluğu azaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Toplantıda gençler için düzenlenen Siber Güvenlik Yarışması'nın ödülleri de verildi.

Toplantı, İİT üyesi ülkelerin işbirliklerinin artırılması için önemli fırsatlar sundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul'da Lütfi Kırdar...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 40. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı Açılış Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul'da Lütfi Kırdar...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 40. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı Açılış Programı'na katılarak konuşma yaptı.

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