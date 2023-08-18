İşinden istifa edenler dikkat: Tazminat alabilirsiniz

Yıllarca çalışıp emek verdiğiniz istifa ettiniz kıdem tazminatı alma hakkınız var mı? yok mu? Bunun cevabı ve tüm ayrıntıları haberimizde…







İSTİFA DİLEKÇESİNİ İMZALADI AMA KIDEM TAZMİNATINI ALMAYI BAŞARDI! MAHKEME KARAR VERDİ: FAİZİYLE ÖDENECEK

İşyeri baskısı altında istifasını yazan kadın, başlattığı hukuk mücadelesinin ardından kıdem tazminatına hak kazandı. Mahkemenin "İstifayı baskı ve tehdit altında imzaladığı biliniyor" kararının ardından kıdemi 4 yıl 7 ay 26 gün olan işçiye faiziyle birlikte 12 bin 56 lira ödenmesine karar verildi.

Gaziantep'te bir alışveriş merkezindeki çocuk giyim mağazasında çalışan S.Y. bölge müdürünün baskısıyla ağlaya ağlaya istifa mektubu yazıp işi bıraktı. Gaziantep 9'uncu İş Mahkemesi, kıdem tazminatı için hukuk mücadelesi veren kadını haksız buldu.

KARARI ÜST MAHKEMEYE TAŞIDI

Mahkeme, 5 Ekim 2021 tarihli gerekçeli kararında, istifa talebinin tamamının el yazısıyla yazıldığı ve talebin zorla yapıldığını ispatlayamadığı gerekçesiyle tazminatın uygun olmadığına karar verdi. Karara itiraz eden ve üst mahkemeye dava açan S.Y, açılan hukuk mücadelesini kazandı.

TANIK BEYANLARI DİKKATE ALINDI

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi'nin tanık beyanına göre verdiği makul kararda, bölge müdürü S.Y. E.S.A. Kendisiyle konuşmak için terasa çıktığını, ardından ağlamayarak aşağı inen S.Y'nin istifa dilekçesini hazırladığı söylendi.

"İSTİFA DİLEKÇESİNİ BASKI VE TEHDİT İLE İMZALADIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

Kararda, tanığın alenen tarafsız olduğu belirtilirken diğer tanıkların da benzer ifadeler verdiği belirtilirken, davacının baskı ve tehdit altında istifa dilekçesine imza attığı kaydedildi.

Başvuru sahibinin 4 yıl 7 ay 26 günlük kıdeme sahip olduğu dikkate alınarak iş sözleşmesinin sebepsiz feshinin hayatın normal akışına aykırı olacağı ve istifa talebinin hukuken geçerli olmadığı ifade edildi.

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANDI

Kararda, üst düzey mevzuat uyarınca, işverenlerin bu gibi durumlarda iş sözleşmelerinin haksız olarak feshedildiğini kabul etmeleri ve bu gerekçelerle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı belirtildi.

FAİZİYLE ÖDENECEK

Daire, kıdeme 4 yıl 7 ay 26 gün faiziyle birlikte 12 bin 56 lira ödenmesine karar verdi. Bu nedenle karar kesinleşti.

"HAKKANİYETE UYGUN, GÜZEL BİR KARAR"

S.Y'nin avukatı Abdulkadir Akıllar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin baskı altında istifasını yazdığını söyledi.

Müvekkilinin ayrıldıktan sonra haklarını aramak için kendisiyle iletişime geçtiğini anlatan Akıllar, şöyle devam etti:

"Müvekkilim evlendikten sonra bile işten çıkmadığını, çalışmak istediğini, istese istifa edip evlilik nedeniyle tazminatını alabilecekken almadığını, zorla istifa dilekçesi yazdırılmasaydı önünün açık olduğunu, dolayısıyla mağdur olduğunu ve dava açmak istediğini söyledi. Müvekkilin samimiyetine istinaden davayı açtık. İlerleyen aşamalarda, dinlenen tanık beyanları, izlenen kamera kaydı görüntülerinde, bölge müdürünün öfkeli şekilde müvekkilin üzerine yürüdüğü, tartışmanın olduğu ve ağlayarak istifa dilekçesi yazdığı sabit hale geliyor."

Akıllar, yerel mahkemenin el yazısıyla istifa dilekçesi nedeniyle "tazminat hakkı kazanılamadığı" gerekçesiyle davayı reddettiğini aktardı: "Daha sonra hukuk mücadelemize devam ettik. Tüm bu gerekçeleri açıklayarak temyiz talebinde bulunduk. 14. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi şubesi, istifanın gözyaşları içinde yazıldığını, düzeltildiğini, bu şartlar altında gönüllü olarak istifa yazılmasının mümkün olmadığını, vasiyetinin ihlal edildiğini ve bu nedenle kıdem tazminatına hak kazanmıştır, mahkeme mahallin kararını bozmuş ve talebimizin kabulüne karar vermiştir." ifadelerini kullandı.