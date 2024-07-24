İşinizi büyütün! Kadın girişimcilere 450.000 TL'ye kadar kredi fırsatı

Garanti BBVA, kadın girişimcilerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve işlerini büyütmelerine destek olmak amacıyla, IFC ile birlikte önemli bir adım attı. Bu iş birliği kapsamında, kadın girişimciler için özel olarak 75 milyon ABD Dolar’lık bir sosyal bono ihracı gerçekleştirildi. Bu sosyal bono, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor ve kadın girişimcilere sağlanan finansman desteği ile dikkat çekiyor.

450.000 TL'YE KADAR KREDİ DESTEĞİ



Kadın girişimciler, bu özel sosyal bono kapsamında 450.000 TL’ye kadar kredi kullanma imkanına sahip olacak. Bu finansman, işletme sermayesi olarak kullanılabilecek ve kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri, yeni projelere imza atmaları için önemli bir kaynak oluşturacak.