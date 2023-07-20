İŞKUR ve PTT el sıkıştı, ödemeler başladı! Listedeki kişiler hemen başvursun: Geri ödemesiz 10 bin 650 TL destek verilecek!

İŞKUR ve PTT'nin, kendi isteği dışında işten çıkarılan ve kendi kusuru olmayan kişilere karşılıksız aylık 10 bin 650 TL para verdiği bir program başladı. Bu destekleme programı 19 Temmuz'da başladı ve bir ay içinde başvuru yapılması gerekiyor. Programın amacı, işverenlerin ekonomik nedenlerle artan işten çıkarmalarına karşı işsiz kalan bireylere maddi destek sağlayarak haksızlığın önüne geçmektir. İşte detaylar...





İŞTEN ÇIKARILAN KİŞİLERE 10 BİN 650 TL ÖDEME DESTEĞİ

İşsizlik maaşı, işten çıkarılan ve kendi hatası olmayan kişilere maddi destek sağlamak amacıyla sunulan bir hizmettir. Bu destek için başvurular, işsizlik durumunun başlangıcından itibaren ilk 30 gün içinde Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) yapılmalıdır. Başvuru sürecinde, iş arama sürecine aktif katılım gerekmektedir ve işsizlik maaşı alan kişiler, iş başvurularına cevap vermelidir. İstenilen faaliyetlere katılmak da başvuru sahiplerinden beklenir. İşte diğer ayrıntılar...





Başvurunun ardından genellikle bir ay içinde, ödeme işlemi gerçekleştirilir ve maaş hesaplara yatırılır veya PTT kanalıyla gönderilir. İşsizlik maaşı, geçici bir süre boyunca iş arama sürecindeki ekonomik zorlukları hafifletir ve yeni iş fırsatları aramayı destekler. İşsizlik maaşının kesilmesi, iş bulunup çalışmaya başlandığında gerçekleşir.

Bu tür bir maaşın sağlanması, kendi isteği dışında işten çıkarılan ve hatası olmayan kişilere adil bir yaklaşımı temsil eder. İşsizlik maaşı başvurusu, belirtilen süre içinde ve gerekli şartları sağlayarak yapılmalıdır. İş arama sürecinde ise işverenlerin çağrılarına cevap vermek ve istenen faaliyetlere katılmak önemlidir. İşsizlik maaşı, işsiz kalan bireylerin geçici bir süre boyunca maddi güvenceye sahip olmasını sağlayarak yeni iş imkanları aramalarını kolaylaştırır. Bu destek, işsizlikle mücadelede önemli bir adımdır ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan kişilere destek olmayı hedefler.