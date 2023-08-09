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İŞKUR'a kayıt yaptırana günlük 482 TL cep harçlığı! Fırsatı kaçıran çok üzülecek

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İŞKUR'a kayıt yaptırana günlük 482 TL cep harçlığı! Fırsatı kaçıran çok üzülecek
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 6 Şubat depremiyle ilgili yaptığı açıklamada, depremzedelere yönelik hizmet içi eğitim programını genişlettiğini duyurdu. İŞKUR'a göre yarı zamanlı eğitim program çalışması 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

İŞKUR'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen bölgelerdeki mevcut işyerlerini korumak için 'kısa çalışma ödeneği' uygulamasını uzattık. 1 Aralık 2024 tarihi itibariyle depremden en çok etkilenmiş olan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ilçesinde hizmet içi eğitim programlarından faydalanmak için adımlar atılmıştır. Ayrıca, Nurdağı ilçesi de söz konusu programa dahil edilmiştir.

İŞKUR'a kayıt yaptırana günlük 482 TL cep harçlığı

GÜNLÜK 482 TL’YE KADAR ÖDEME

İŞKUR'a kayıtlı işsizlere iş deneyimi kazandırmak ve istihdam edilebilir durumlarını artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir. Programa katılanlar için fiilen katıldığınız günde harçlık olarak alınacak olan miktar 482,41 TL ila 219,28 TL arasında değişmektedir.

Ekonomi
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