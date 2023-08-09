İŞKUR'a kayıt yaptırana günlük 482 TL cep harçlığı! Fırsatı kaçıran çok üzülecek

İŞKUR'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen bölgelerdeki mevcut işyerlerini korumak için 'kısa çalışma ödeneği' uygulamasını uzattık. 1 Aralık 2024 tarihi itibariyle depremden en çok etkilenmiş olan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ilçesinde hizmet içi eğitim programlarından faydalanmak için adımlar atılmıştır. Ayrıca, Nurdağı ilçesi de söz konusu programa dahil edilmiştir.





GÜNLÜK 482 TL’YE KADAR ÖDEME

İŞKUR'a kayıtlı işsizlere iş deneyimi kazandırmak ve istihdam edilebilir durumlarını artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir. Programa katılanlar için fiilen katıldığınız günde harçlık olarak alınacak olan miktar 482,41 TL ila 219,28 TL arasında değişmektedir.